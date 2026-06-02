2025'te Türkiye'de Sinema ve Tiyatro İstatistikleri

02.06.2026 10:30
2025'te sinema salonlarında 771 film gösterildi, tiyatroda ise seyirci sayısı 8 milyon oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılında 417'si ilk defa olmak üzere sinema salonlarında toplam 771 film gösterildi. İlk defa gösterime giren 417 filmin 159'u yerli, 258'i yabancı film oldu. 2025 yılında sinema salonu sayısı 2 bin 161 olurken, sinema salonlarındaki koltuk sayısı 253 bin 364 oldu.

Sinema seyirci sayısı 27 milyon 657 bin 591 oldu

Sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15,0 azalarak 27 milyon 657 bin 591 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 18,3 azalarak 15 milyon 96 bin 336 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 10,7 azalarak 12 milyon 561 bin 255 kişi oldu.

Tiyatro salonu sayısı 1.101 oldu

Tiyatro salonu sayısı 2024/'25 sezonunda 1.101 olurken tiyatro salonu koltuk sayısı 494 bin 184 oldu.

Devlet Tiyatroları tarafından oynanan eser gösteri sayısı 6 bin 667 oldu

Devlet Tiyatroları tarafından 2024/'25 sezonunda 99'u telif eser, 138'i çeviri eser olmak üzere toplam 237 eser oynandı. 2024/'25 sezonunda Devlet Tiyatroları tarafından oynanan yetişkin eseri gösteri sayısı 5 bin 55 olurken çocuk eser gösteri sayısı 1 612 oldu. Devlet Tiyatroları seyirci sayısı bu sezonda 1 milyon 951 bin 41 oldu.

Tiyatro seyirci sayısı 8 milyon 183 bin 257 oldu

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2024/'25 sezonunda geçen sezona göre yüzde 4,8 artarak 10 bin 216 oldu. Tiyatro salonlarında oynanan çeviri eser seyirci sayısı yüzde 14 artarak 2 milyon 459 bin 735 olurken, telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 2,9 azalarak 5 milyon 723 bin 522 oldu.

Tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri gösteri sayısı 13 bin 156 oldu

2024/'25 sezonunda tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 5,5 artarak 13 bin 156 olurken yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 5,7 azalarak 21 bin 619 oldu. Aynı sezonda çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 5,3 artarken, yetişkin eseri seyirci sayısı ise yüzde 0,1 arttı.

Opera ve bale seyirci sayısı 511 bin 376 oldu

Türkiye'de 2024/'25 sezonunda 6 ilde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı salonlarda opera ve bale gösterisi yapıldı. Opera ve bale seyirci sayısı bir önceki sezona göre yüzde 16,5 artarken, gösteri sayısı yüzde 21,8 arttı.

Orkestra, koro ve topluluk seyirci sayısı 436 bin 227 oldu

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 11 koro ve 11 topluluk faaliyet gösterdi. Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı yüzde 11,0 azalarak 436 bin 227 oldu. Orkestra seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 15,3 azalırken, koro seyirci sayısı yüzde 27,6 arttı, topluluk seyirci sayısı ise yüzde 25,5 azalarak 142 bin 766 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

