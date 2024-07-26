21. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Fransız piyanist Caroline Sageman konser verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

21. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Fransız piyanist Caroline Sageman konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle düzenlenen 21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Fransız piyanist Caroline Sageman, Türkiye'de ilk kez sahne aldı. Tarihi taş ocağında gerçekleşen konserde Sageman, Polonya asıllı besteci Frederic Chopin'in eserlerinden bir seçki sundu. Gecenin sonunda Gülsin Onay tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Ayrıca festivalde ABD'li piyanist Michael Bulychev Okser ve İngiliz kemancı Miriam Davis de konser verdi. Festival, birçok yerli ve yabancı sanatçının konser ve atölye çalışmalarıyla 10 Eylül'e kadar devam edecek.

26.07.2024 22:37
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21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Fransız piyanist Caroline Sageman konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Bosfor Turizm ana sponsorluğunda düzenlenen festival kapsamında Türkiye'de ilk kez sahne alan Fransız piyanist, tarihi taş ocağında Polonya asıllı besteci Frederic Chopin'nin eserlerinden bir seçki sundu.

Gün batımında izleyici karşısına çıkan Sageman'a gecenin sonunda Gülsin Onay tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Öte yandan Bitez Aktur'daki Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde ise ABD'li piyanist Michael Bulychev Okser ve İngiliz kemancı Miriam Davis de konser verdi.

Sanatçılar solo performanslarıyla dikkati çekti.

Programda Paganini, Mozart, Shor, Pletnev, Chopin, Brahms gibi bestecilerin eserlerine yer verildi.

Festival, çok sayıda yerli ve yabancı sanatçının verdiği konser ve atölye çalışmalarıyla 10 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 21. Gümüşlük Müzik Festivali'nde Fransız piyanist Caroline Sageman konser verdi - Son Dakika

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