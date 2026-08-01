23. Bodrum Bale Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

23. Bodrum Bale Festivali Başladı

23. Bodrum Bale Festivali Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Kuğu Gölü gösterisiyle açıldı, sanatseverler ilgi gösterdi.

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 23'üncü kez sanatseverlerle buluştu. Bodrum Kalesi'nde düzenlenen festivale, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23'üncü Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleşen gösteriyle sanatseverlere kapılarını açtı. Festivalin açılışına Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Barış Salcan, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ile çok sayıda yerli ve yabancı turist katıldı. Öte yandan, festivalin açılışında 2024 yılında yaşamını yitiren Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde bale sanatçısı Almula Özlem de anıldı.

KUĞU GÖLÜ İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Festivalin açılışında Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin ölümsüz eseri 'Kuğu Gölü', İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Eser, Marius Petipa ve Lev Ivanov'un klasik koreografisinin ardından G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy'un yorumuyla izleyiciyle buluştu. Zarif koreografisi, etkileyici dekor ve kostümleriyle Bodrum Kalesi'nin tarihi atmosferinde sahnelenen temsil, festivalin açılışına görkemli bir başlangıç yaptı. Aşk, sadakat ve iyiliğin kötülüğe karşı mücadelesini anlatan başyapıt, sanatseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilirken, finalde sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı. Açılış gecesinde Bodrumlu sanatseverlerin yoğun ilgisiyle sahnelenen "Kuğu Gölü", festivalin ilk gecesine unutulmaz anlar yaşattı. Eseri izleme fırsatı bulamayanlar ve bu büyüleyici atmosferi yeniden yaşamak isteyen sanatseverler için ikinci temsil, bugün akşam Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. 23'üncü Uluslararası Bodrum Bale Festivali, birbirinden seçkin eserlerle 17 Ağustos'a kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Kültür, Bodrum, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 23. Bodrum Bale Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı gün çiftleşip topluca öldüler Aynı gün çiftleşip topluca öldüler
5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti 5 yaşındaki Miraç gübre çukurunda hayatını kaybetti
İş yerini kana buladılar: Bunlara da “yeni nesil“ deniliyor İş yerini kana buladılar: Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu Dünyanın en çok otomobil satan şirketi belli oldu
Paşinyan’dan çarpıcı Türkiye kararı Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye kararı
Trump’ın iddiası ortalığı karıştırdı Hamas ve İslami Cihad’dan art arda açıklamalar Trump'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Hamas ve İslami Cihad'dan art arda açıklamalar

23:50
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı
23:40
Kulisleri sallayan iddia İstanbul’da 3 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Kulisleri sallayan iddia! İstanbul'da 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
23:10
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı
A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
22:51
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti
21:53
Sinem Dedetaş tutuklandı
Sinem Dedetaş tutuklandı
20:13
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 02:10:50. #7.13#
SON DAKİKA: 23. Bodrum Bale Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.