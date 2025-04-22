23 Nisan Şenliği'nde Öğrenciler Geleneksel Sanatları Keşfetti - Son Dakika
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Kültür Sanat

23 Nisan Şenliği'nde Öğrenciler Geleneksel Sanatları Keşfetti

Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler Türk sanatları ve yapay zeka ile buluştu.

22.04.2025 15:41
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ANKARA'da '23 Nisan Şenliği' kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, geleneksel Türk sanatlarını ve yapay zeka teknolojilerini deneyimleme fırsatı buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen '23 Nisan Şenliği' kapsamında, öğrenciler atölye çalışmalarına katılarak hem yeteneklerini geliştirdi hem de arkadaşları ile güzel vakit geçirdi. Minik katılımcılar için geleneksel Türk süsleme sanatlarını tanıtan atölyeler ile strateji, yaratıcılık, bilim içerikli atölye çalışmaları düzenlendi. Ayrıca üretken yapay zeka robotu 'Demokrasi' çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar; ebru, tezhip, minyatür, çini boyama, satranç, sepet örme, çarpana dokuma, makrome, resim, kimya ve drama atölyelerinde, sanatçılar ve eğitmenler rehberliğinde keyifli anlar yaşadı.

'SİZLER BU ÜLKENİN UMUT IŞIĞISINIZ'

15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürü Ali Haydar Atalar, etkinliğe katılan öğrencilere seslenerek, "Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin umut ışığısınız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız nezdinde millet egemenliğinin temsilcisi olan 15 Temmuz Demokrasi Müzemizde organize edilen, ebru, çini, makrome, sepet örme, minyatür, satranç, kimya, yapay zeka ve benzeri 11 farklı atölyeyi içeren geleneksel Türk süsleme sanatı, bilim, yapay zeka gibi temel kavramları ön plana çıkarmayı hedefleyen uygulama ve eğlence temelli bu etkinlik kapsamında sizlerin bayramı kutlu olsun" dedi.

'TÜM DÜNYADAKİ ÇOCUKLAR KARDEŞTİR'

Yücetepe İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Engin Demir Keleşoğlu, teknoloji atölyesinde görev aldığını söyleyerek, "Atatürk'ü çok seviyorum. Çünkü Atatürk bize bu bayramı armağan etmiş. O hala kalbimizde yaşıyor, ölmedi. Tüm dünyadaki çocuklar kardeştir. Eğlenelim, oynayalım. Bayramın tadını çıkaralım" ifadelerini kullandı.

'HERKESİN EĞLENMEYE HAKKI VAR'

Aynı okuldan 2'nci sınıf öğrencisi Şura Yücel de makromeden bileklik yaptığını ve çok mutlu olduğunu söyledi. Yücel, şu ana kadar katıldığı en güzel etkinlikte yer aldığını sevdiğini aktararak, "Atatürk'e bu bayramı bize armağan ettiği için yaşıyor olsaydı çok teşekkür etmek isterdim. Eğleniyorum ve gururlu bir gün gibi geliyor bana. Bence bu bayramı kutlamak tüm ülkelere bir hediye. Bence bu dünyada herkesin eğlenmeye hakkı var. O yüzden bence bugünlerde eğlenmemiz gerekiyor. Bugünü bize Atatürk eğlenmemiz için armağan etmiş" diye konuştu.

2'nci sınıf öğrencisi Alya Taştan, 23 Nisan temalı resim yaptıklarını belirterek, "İlginç oyunlar, bilmediğim oyunlar oynadık. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Atatürk iyi ki bu bayramı bize armağan etmiş" dedi.

Haber-Kamera: Ayşenur DDEMİRTAŞ GÜL-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat 23 Nisan Şenliği'nde Öğrenciler Geleneksel Sanatları Keşfetti - Son Dakika

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