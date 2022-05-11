25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 26 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika
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25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 26 Mayıs'ta başlayacak

11.05.2022 13:03
25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 26 Mayıs'ta başlayacak

25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 26 Mayıs-5 Haziran'da ulusal ve uluslararası alandaki kadın filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak.

25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 26 Mayıs-5 Haziran'da ulusal ve uluslararası alandaki kadın filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak.

Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Elif Topkaya Sevinç, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki tanıtım toplantısında festivale ilişkin detayları paylaştı.

Festivalin "Tema Ödülü"nün "Kadın Eserleri Kütüphanesi"ne verildiğini belirten Sevinç, "Onur Ödülü"nün Şerif Sezer, Türkiye sinemasının ilk kadın yönetmenlerinden Bilge Olgaç anısına verilen "Bilge Olgaç Başarı Ödülleri"nin ise oyuncular Neşe Yulaç ve Ayşenil Şamlıoğlu ile yapımcı Anna Maria Aslanoğlu'na takdim edileceğini söyledi.

Sinema ve sanata erişimi kolaylaştırmak amacıyla bilet fiyatlarını öğrenciler için 10 lira, tam bilet için de 25 lira olarak belirlediklerini bildiren Sevinç, bu yılki teması "Kadınların Mirası" olarak belirlenen festivalin açılışının, geçmiş yıllarda ödül alanların katılımıyla 26 Mayıs'ta Ankara'da yapılacağını belirtti.

Sevinç, 26 Mayıs-5 Haziran'da Büyülü Fener Kızılay Sineması ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 60'ı aşkın filmin gösterileceğini kaydetti.

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Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Uçan Süpürge, Haziran, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 26 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 26 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika
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