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25 yılda topladığı 1101 parça tarihi eseri müzeye bağışladı - Son Dakika
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25 yılda topladığı 1101 parça tarihi eseri müzeye bağışladı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaşayan Sezgin Serin (39), 25 yılda dedelerinin yaşadığı Yerlisu köyünden topladığı ve çoğunluğu Kurtuluş Savaşı dönemine ait 1101 parça tarihi eseri, Keşan Kent Müzesi'ne bağışladı.

25 yılda topladığı 1101 parça tarihi eseri müzeye bağışladı
22.12.2023 - 14:55,  Güncelleme: 15:12
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaşayan Sezgin Serin (39), 25 yılda dedelerinin yaşadığı Yerlisu köyünden topladığı ve çoğunluğu Kurtuluş Savaşı dönemine ait 1101 parça tarihi eseri, Keşan Kent Müzesi'ne bağışladı.

Keşan Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sezgin Serin, 25 yıldır dedelerinin yaşadığı ilçeye bağlı Yerlisu köyünden toplayarak biriktirdiği çoğunluğu Kurtuluş Savaşı dönemine ait 1101 parça tarihi eseri Keşan Kent Müzesi'ne teslim etti. Teslim törenine, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Kent Müzesi Koordinatörü arkeolog Aslı Avcı da katıldı.

PUL, MADENİ PARA, SERAMİK VE DAHA BİRÇOK DEĞERLİ EŞYA VAR

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Serin'in 25 yıldır biriktirdiği koleksiyonunu sergilenmek üzere Keşan Kent Müzesi'ne bağışladığını belirterek, "Uzun yıllardır hobi olarak koleksiyon toplayan Sezgin Serin, Keşan Kent Müzesi için 'ben de elimi taşın altına koyuyorum' dedi. Pul, madeni para, seramik ve daha birçok değerli eşyasını müzemizde sergilenmek üzere bağışlayan Sezgin Serin'e teşekkür ediyoruz" dedi.

'ESERLERDE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILACAK'

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Avcı ise müzenin 18 Mart 2024'te Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde hizmete açılacağını belirterek, "Sezgin Serin, Yerlisu köyünde 25 yıldır biriktirdiği tarihi objeleri müzemize bağışladı. Ailesinden kalan birtakım eşyaları da müzemize getirdi. Pul, eski madeni paralar, küp, belgeler, Kurtuluş Savaşı yıllarından kalma boş kovanlar, çömlek parçaları var. Kendisine desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Getirdiği eserleri müzenin senaryosuna göre uygun olan yerlere yerleştireceğiz. Hem onun hem de ailesinin adı müzede yaşayacak. Eserlerde gelecek kuşaklara aktarılacak" diye konuştu.

'BU SÜREÇTE ELİME GEÇENLERİ BİRİKTİRDİM'

Sezgin Serin de uzun yıllar biriktirdiği eserleri müzeye bağışlamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "1998 yılında ilk olarak pul koleksiyonuyla başladım. Yerlisu köyü, Kurtuluş Savaşı sırasında menzil olarak kullanılmış. Savaşın istihbaratı burada yapılmış. Bende meraklıydım. Bu süreç içerisinde elime geçenleri biriktirdim. Biriktirdiğim eserleri de gelecek kuşaklara aktarmak adına müzemize bağışladım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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