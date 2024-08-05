25 yıldır difenbahya yaprağına hayat veriyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

25 yıldır difenbahya yaprağına hayat veriyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Hülya Kalaycı Unutur, 25 yıldır difenbahya bitkisi yapraklarına hayat veriyor. Hollanda'dan ithal ettiği ve özel bir sistemle kuruttuğu yapraklara çeşitli eserler çizen Unutur, Çanakkale'nin simgeleri, hayvanlar ve islami motifler gibi birçok konuyu difenbahya yaprağına işliyor. Mimar Sinan Üniversitesi mezunu olan sanatçı, 1999 yılından bu yana difenbahya yaprağı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

05.08.2024 16:57
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25 yıldır difenbahya yaprağına hayat veriyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyünde yaşayan Hülya Kalaycı Unutur (51), Hollanda'dan ithal ettiği ve 2 yıl boyunca özel bir sistemle kuruttuğu difenbahya bitkisi yapraklarına 25 yıldır adeta hayat veriyor. Çanakkale'nin simgeleri, hayvanlar, islami motifler başta olmak üzere binlerce eseri kağıda yakın olan difenbahya yaprağına çizdi.

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Çini Bölümü mezunu olan 2 çocuk annesi Hülya Kalaycı Unutur, yaprak çalışmasına 1999 yılında İstanbul'da başladı. Unutur, 2009 yılında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü Assos'ta açtığı atölyede 15 yıldır çalışmalarına devam ediyor.

Hülya Kalaycı Unutur, 25 yıldır Hollanda'dan ithal ettiği ve 2 yıl boyunca özel bir sistemle kuruttuğu difenbahya bitkisi yapraklarına 22 ayar altın kullanarak çeşitli eserler çiziyor. Bugüne kadar yapraklar üzerine yüzlerce eser çizen Hülya Unutur, Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Türk askerlerinin anısına yaptırılan Şehitler Abidesi, sırtlayarak kaldırdığı top mermisiyle Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı, 7 bin yıllık Assos Ören Yeri ve Athena Tapınağı'nı yaklaşık 3 ayda altın ile kendi özel boya karışımı ve ışık görmeden özel bir yöntemle 2 yıl boyunca kuruttuğu difenbahya bitkisi yaprağı üzerine resmetti. İslami motifler ile hayvanları da difenbahya yaprağına işleyen Hülya Kalaycı Unutur'un, resimleri yapım süresi 1 gün ile 1 ay arasında değişiklik oluyor. Hülya Kalaycı Unutur, Hollanda'dan ithal ettiği ve 2 yıl boyunca özel bir sistemle kuruttuğu difenbahya bitkisi yapraklarına 25 yıldır adeta hayat veriyor.

Okuldan mezun olduktan sonra İstanbul'da ilk atölyesini açtığını ve 1999 yılından bu yana Difenbahya yaprakları üzerine çalışmaya başladığını ifade eden Hülya Kalaycı Unutur, difenbahya yaprağında minyatür sanatı üzerine çalıştığını, Hollanda'dan getirttiği difenbahya yaprağını 2 yıl özel kuruma aşamasından sonra kullandığını söyledi. Difenbahya yaprağının kağıda en yakın yaprak ve çalışmada kolay olduğunu belirten Kalaycı, "Difenbahya yaprağını Hollanda'dan getiriyoruz. Yaklaşık 2 yıl özel koruma aşamasından geçtikten sonra çalışıyorum. Çalıştığım desenlerde 1 gün ile 1 ay arasında değişiklik oluyor. 1 ayı geçen sürede oluyor. Yapraklarda 25'inci yılım. 25'inci yıla özel 2 koleksiyon hazırladım. Bu koleksiyonlardan biri islami motiflerden oluşuyor. Çanakkale'nin özel simgeleriyle bitiyor. İkinci koleksiyonda ise hayvan çeşitlerini çizdim. 1999 yılından 2024 yılına kadar yaptığım eserlerden ön plana çıkan eserlerden oluşuyor. Çanakkale'yi anlatan çizimler zeytin ağacı, Troya efsanesi, Şehitler Abidesi, Athena Tapınağı" dedi.

Kaynak: İHA

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