26. Altın Safran Belgesel Film Festivali Başlıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 7-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin programı belli oldu.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival, belgesel sinemanın güçlü örneklerini, sektörün usta isimlerini ve genç yeteneklerini sanatseverlerle buluşturacak.

Festival, 7 Mayıs'ta Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak. Ardından Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisi'nde düzenlenecek basın toplantısında festivalin teması, etkinlikleri ve vizyonu açıklanacak.

Festivalin ilk belgesel gösterimi 7 Mayıs'ta Musa Ak ve Hasan Basri Özdemir'in yönettiği "Bir Orkestranın İzinde" filmiyle gerçekleşecek. Gösterimin ardından izleyiciler, yönetmenlerle belgeselin perde arkası hakkında sohbet etme imkanı bulacak.

Aynı gün Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde 2 oturumda "Belgesel Sinema Çalıştayı" düzenlenecek, festival kortejinin ardından ise Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda festival meşalesi yakılacak.

Festivalin ikinci günü olan 8 Mayıs'ta yönetmen Zeki Demirkubuz'un son filmi "Hayat", özel gösterimle izleyiciyle buluşacak. Gösterim sonrası ise Demirkubuz katılımcılarla söyleşi gerçekleştirecek.

Festivalin üçüncü günü olan 9 Mayıs'ta Belgesel Sinema Çalıştayı'nın sonuç bildirisi açıklanacak. Ardından Türk belgesel sinemasının kilometre taşlarından Suha Arın anısına özel sergi ve imza günü düzenlenecek.

Festivalin son günü olan 10 Mayıs'ta Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törende "Altın Safran" ödülleri sahiplerini bulacak.

Festival programı hakkında detaylı bilgiye, "www.altinsafran.org" ve "www.safranbolu.bel.tr" adreslerinden ulaşılabilir.