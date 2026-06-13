27. Altın Safran Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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27. Altın Safran Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

13.06.2026 23:58
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Safranbolu'da düzenlenen festivalde belgesel film yarışmalarında ödüller verildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamındaki yarışmalarda dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki "Belgesel Film Yarışması" ödül töreninde konuşan Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, festivalin Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına hayırlı olmasını temenni ederek, Safranbolu'da kültürün, sanatın, tarihin, estetiğin ve mimarinin iç içe geçtiğini ifade etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de 4 gün boyunca UNESCO dünya miras kenti Safranbolu'nun yalnızca tarihi ve kültürel zenginliğiyle değil, sanatın, düşüncenin ve yaratıcılığın buluşma noktası olarak da çok özel günler yaşadığını anlattı.

Ulusal Uzun Metraj kategorisinde "En İyi Belgesel Film Ödülü"nü "Roman Gibi" ile yönetmen Tayfun Belet layık görüldü. Bu kategoride "Jüri Özel Ödülü"nü "Yerli Yurtsuz" ile yönetmen Rıza Oylum aldı.

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film kategorisinde, "Suha Arın En İyi Belgesel Ödülü", "Siyah Kalem" filmiyle yönetmen Selin Aktaş ve Murat Kadir Toy'a verildi.

Ulusal Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması kategorisinde, "En İyi Film Ödülü"ne, "Mavi, Devrim ve VHS Kasetler" ile yönetmen Serdar Kökçeoğlu aldı. Bu kategoride "Jüri Özel Ödülü", "Pirlerin Düğünü" ile Yalçın Çiftçi'ye verildi.

Ulusal Öğrenci Belgesel Film Yarışması kategorisinde, "En İyi Film Ödülü"ne, "AFK" ile yönetmen Yusuf İzzettin Gürbüz ve Kenan Kuliev layık görüldü. Bu kategoride "Jüri Özel Ödülü"nü "Körebe" ile Yağmur Kaya aldı.

Uluslararası Belgesel Film Yarışması kategorisinde "En İyi Film Ödülü"ne "Teteu" ile Kazuya Isobe layık görüldü.

Türker İnanoğlu Sinema Onur Ödülü de yönetmen Ezel Akay'a, Belgesel Sinema Özel Ödülü yönetmen Turhan Yavuz'a, En İyi Afiş Tasarım Ödülü ise Asmin Nur Nart'a takdim edildi.

Dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 27. Altın Safran Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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