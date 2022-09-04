3.5 asırlık çarşı 'çiçek' açtı - Son Dakika
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3.5 asırlık çarşı 'çiçek' açtı

04.09.2022 13:54
3.5 asırlık çarşı 'çiçek' açtı

3.5 asırlık çarşı 'çiçek' açtı İncesu ilçesindeki 350 yıllık Arasta Çarşısı turizme kazandırıldı Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan 3.5 asırlık tarihi Arasta Çarşısı, yeniden restore edilerek hem turizme hem de ticarete kazandırıldı.

3.5 asırlık çarşı 'çiçek' açtı

İncesu ilçesindeki 350 yıllık Arasta Çarşısı turizme kazandırıldı

KAYSERİ - Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan 3.5 asırlık tarihi Arasta Çarşısı, yeniden restore edilerek hem turizme hem de ticarete kazandırıldı.

1660 yılında Osmanlı Veziri Merzifonlu Silahtar Mustafa Paşa tarafından külliye olarak yaptırılan Kara Mustafa Paşa Kervansarayı içerisinde bulunan tarihi Arasta Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in kente atanmasıyla beraber başlayan turizm atağı çerçevesinde çalışmaların başladığı çarşı, yeniden hem turizmde hem de ticarete kazandırıldı. 34 dükkanın bulunduğu Arasta Çarşı'nın üstü 'kuş cenneti' olarak bilinen Sultan Sazlığında üretilen kamışlar ile örtülürken, içerisine de kokulu sabunlar konuldu.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği çarşıda devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, "Bu lokasyon Karamustafa Paşa Külliyesi'nin çarşısıdır. O zamanki ismiyle Arasta Çarşısı. Özellikle Valimiz Gökmen Çiçek'in ilimize atanmasıyla birlikte turizmde hareketlenme başladı. Kendisi turizme çok önem ve öncelik verdi. Bizleri de destekledi ve teşvik etti. Bizde kendisinin talimatları doğrultusunda turizm konusunda çalışmalara başladık. İçerisinde bulunduğumuz Arasta Çarşısı boş ve atıl durumdaydı. Burada sadece birkaç dükkanımız vardı. Bu çarşının içerisinde ise 34 adet dükkan var. Bu çarşı 350 yıllık bir çarşıdır. Dükkanların sadece 3-4 tanesi faal durumdaydı. Birçok dükkanın bakıma ihtiyacı vardı. Şuanda da bir taraftan bakım çalışmaları devam ediyor. Bizde mesai arkadaşlarımızla birlikte burada ince bir işçilik yaptık. Ekonomik değeri çok olmasa da emeği oldukça yoğun olan hasırdan sedirleri yaptık ve arkadaşlarımızla birlikte boyadık. Dükkan aralarına ise nazar boncukları ve kokulu sabunlar koyduk. Bu hasırlar Sultan Sazlığı'nın ürünleridir. Onları da burada sermek suretiyle turistlerimizin ilgi ve beğenisine sunmuş olduk" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların da çarşının son durumunu çok sevdiğini kaydeden Göçer, "Vatandaşlarımız çok güzel ve olumlu karşıladı. Burası hak ettiği ihtişamdan ve ilgiden uzaktı. Bundan 30 yıl önce bu dükkanlar tamamen dolu ve ilçe esnafı burada faaliyet gösteriyordu. Zaman içerisinde yeni iş hanlarının yapılması, buraların bakıma muhtaç hale gelmesi ve bakım yapılmaması sebebiyle terk edilmiş durumdaydı. Halkımızda bu halini son derece olumlu ve güzel karşıladı. Zaman zaman buraya gelerek fotoğraf çeken vatandaşlarımızı görünce çok mutlu oluyorum. Özellikle gece vaktinde fotoğraflarda çok güzel çıkıyor. Gündüz de çok güzel bir ortam oluşmuş durumdadır" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Gökmen Çiçek, Kayseri, İncesu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 3.5 asırlık çarşı 'çiçek' açtı - Son Dakika

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