31. İzmir Avrupa Caz Festivali\'nde Ondrej Krajnak\'ın Besteleri Seslendirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Nevruz Bayramı'nı Kutladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Nevruz'un tabiatın canlanması, baharın gelişi ve kardeşliğin adı olduğunu belirten Rektör Özölçer, bu kutlu günün milli değerlerin gücünü perçinlediğini vurguladı. Ayrıca, bereket, iyilik, barış ve mutluluğun daim olması temennisinde bulunan Rektör Özölçer, bayramın ülkenin bütün kuruluşlarına başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini umut etti.