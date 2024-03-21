31. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin kapanış konserinde Avrupa'nın önde gelen caz müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen Ondrej Krajnak, bestelerini seslendirdi.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen festivalin son konseri, Slovakya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğunun işbirliğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlendi.
Slovak caz piyanisti Ondrej Krajnak'ın kendisinde iz bırakan kişi ve olayları anarak bestelediği parçaları seslendirdiği konser, dinleyicilere duygusal bir deneyim yaşattı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtalya'nın İzmir Konsolosluğu, Institut Français Türkiye - İzmir, İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu, Goethe Enstitüsü İzmir, Slovakya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Slovakya'nın İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle gerçekleştirilen ve 7 Mart'ta başlayan festivalde Avrupa'nın önde gelen caz sanatçıları, sanatseverlerle buluştu.
Son Dakika › Kültür Sanat › 31. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde Ondrej Krajnak'ın Besteleri Seslendirildi - Son Dakika
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 51. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şimşek, mesajında Aşık Veysel'in Türk halk kültürüne büyük katkılar sağladığını ve aşıklık geleneğini günümüze taşıdığını belirtti. Aşık Veysel'in sevgiyi, kardeşliği ve ölümü anlatan şiirleriyle toplumda büyük etki bıraktığını vurgulayan Şimşek, onun eserlerinin hala tüm dünyada sevgi ve barış izleri bıraktığını ifade etti.
Garanti BBVA, DenizTemiz Derneği/TURMEPA işbirliğiyle Marmara Denizi'nde deniz kirliliğini azaltmak ve önlemek amacıyla başlattığı 'Mavi Nefes Projesi' kapsamında atık toplama ve geri dönüşüm çalışmaları yapıyor. Ayrıca, proje kapsamında deniz temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için eğitimler veriliyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde faaliyet gösteren KAYMEK tarafından Maraş İşi ile Ramazan ayına özel olarak hazırlanan 100 eserin yer aldığı Esma'ül-Hüsna Sergisi yoğun ilgi gördü.
Artweeks İstanbul'un 9. Edisyonu, Bilgili Holding ev sahipliğinde The Ritz Carlton Residences, İstanbul B Blok'ta gerçekleştirilecek. Türkiye'nin önde gelen galeri ve sanatçılarının eserlerinin görülebileceği Artweeks İstanbul 9. Edisyonu, sanatın evrensel dilini yansıtan eserlerle sanatseverler ve sanatçılar arasında bağlar kurmayı hedefliyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan 2'nci yüzyılda Roma İmparatoru Trajan tarafından yaptırılan tiyatro, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyonun tamamlanmasıyla yeniden ziyarete açıldı. İznik'in tarihi surları da Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle restore edilerek turizme kazandırıldı.
Trabzon'da çocukluk hayalini gerçekleştirmek için pastane açan Sevgi Uzuncan, KOSGEB desteğiyle işletme sayısını üçe çıkartarak 19'u kadın 22 kişiye iş imkanı sağladı. Ürünlerinin beğenilmesiyle şehirde iki iş yeri daha açan Uzuncan, Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaat ederek markasının isim hakkını aldı. Uzuncan, kadınların iş hayatında olması gerektiğini vurgulayarak çalışkanlık ve istikrarın önemini belirtti.
Uluslararası Sanat Birliği, İstanbul Kadıköy Fami Musiki ve Sanat Derneği Sanatif Yaklaşımlar Sergi Salonunda 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 15.00'te Yunanistan, Türkiye, Polonya, Arnavutluk ve Fransa'dan gelen seksen sanatçıyla sergi açılışı, müzik ve kitap sunumu yapacak. Sergi, 21-24 Mart 2024 tarihleri arasında tüm sanatseverlere açık olacak.
Romantik komedi filmi "Sevmek Yüzünden", yönetmen Ahmet Kapucu tarafından çekildi. Filmde romantik komedilerden farklı bir deneyim sunulduğunu belirten Kapucu, izleyicilerin beğeneceğini umduklarını söyledi. Filmin kadın hikayesine odaklandığını vurgulayan Kapucu, başrol oyuncuları Serhat Teoman ve Ayça Ayşin Turan da filmi heyecanla beklediklerini ifade etti. Filmin çekimleri İstanbul, Tekirdağ ve Antalya'da gerçekleştirildi ve yaklaşık 4 hafta sürdü. "Sevmek Yüzünden" filminin başrollerini Serhat Teoman ve Ayça Ayşin Turan paylaşıyor.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Nevruz'un tabiatın canlanması, baharın gelişi ve kardeşliğin adı olduğunu belirten Rektör Özölçer, bu kutlu günün milli değerlerin gücünü perçinlediğini vurguladı. Ayrıca, bereket, iyilik, barış ve mutluluğun daim olması temennisinde bulunan Rektör Özölçer, bayramın ülkenin bütün kuruluşlarına başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini umut etti.
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