31. İzmir Avrupa Caz Festivali\'nde Vittorio Mezza konser verecek

31. İzmir Avrupa Caz Festivali, dünyaca ünlü caz piyanisti Vittorio Mezza'yı ağırlayacak.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, İKSEV'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, Goethe Enstitüsü İzmir, İtalya'nın İzmir Konsolosluğu, İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu, Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen festival kapsamında, 11 Mart'ta Vittorio Mezza konser verecek.
Konser Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, saat 20.30'da başlayacak.
Vittorio Mezza, 12 Mart'ta da İKSEV'de Caz Piyanosu Atölyesi'nde ücretsiz etkinlik gerçekleştirecek.
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Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir konser düzenledi. Şırnak Üniversitesi Rektörü ve diğer yetkililerin katıldığı konserde, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri çeşitli enstrümanlar eşliğinde performans sergiledi.
Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü köprü üstünde 41 kadınla halay çekerek kutladı. Manavgat Şükrü Sözen Köprüsü üzerinde 2 gün boyunca performanslarını sergileyen ekip, yoğun ilgi gördü.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) tarafından düzenlenen Sanat Sohbetleri programının üçüncüsü sosyolog, eğitimci, masal yazarı Pınar Saklıyan Koçali'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda tasarımın kimlikle başladığı ve iletişim modelinin tasarımını anlatan Koçali, çağdaş ilişki biçimlerini onarmaya ve hayatın sihrini somutlaştırmaya hizmet etmesini savundu.
Devlet Tiyatroları, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında Budapeşte'de düzenlenecek Madach Uluslararası Tiyatro Buluşması'nda 'Devlet Ana' oyununu sahneleyecek. Ayrıca, Macaristan Ulusal Tiyatrosu da Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 'Merry-go-Round' adlı oyunu sergileyecek.
Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına (BELMEK) katılan 750 kadın kursiyer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergide, el işi, giyim, dikiş nakış, resim, filografi, çini, rölyef gibi 60 farklı branştan eserler yer alıyor. Kadınlar, yaklaşık 4 ay boyunca bu özel güne hazırlanarak sergi için 1000'e yakın eser üretti.
Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz ve koruma memurları tarafından 'Girdap' adlı polisiye tiyatro oyunu sahneye konuldu. Oyunu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile öğrenciler izledi. Oyunun yönetmeni Pınar Bulgurcu Ege'ye plaket veren Vali Aksoy ise toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla hazırlanan oyunu sahneleyen infaz ve koruma memurlarına da teşekkür etti. Aksoy, idare ve yargının Eskişehir'de uyumlu çalıştığını dile getirerek, 'Suç ve suçlularla mücadelede işbirliğinin önemi çok yüksek.' dedi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Erzurum'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınlar, atık malzemeleri kullanarak sanat eserleri tasarladı. Atatürk Üniversitesi Ata Buz Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, rektör yardımcısı, müze koordinatörü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikle kadınların kendi günlerinde güçlerini göstermeyi amaçladıklarını belirten yetkililer, aynı zamanda sürdürülebilir kaynaklarla atıkların devamlılığını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Kadınların elinden çıkan eserlerin müzede sergileneceği belirtildi.
Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz ve koruma memurları tarafından, 'Girdap' isimli polisiye tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve diğer yetkililerin katılımıyla Anadolu Üniversitesi'nde bulunan Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirildi. Sahnelenen oyunun ardından oyunun yönetmeni Pınar Bulgurcu Ege'ye plaket takdim edildi. Program, infaz ve koruma memurlarına teşekkür edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
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