32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali\'nde ödüller sahipleri belli oldu

Adana'da bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, davetliler kırmızı halıdan geçerek büyük salona adım attı.

SUNUCULUĞU OYLUM TALU VE YEKTA KOPAN YAPTI

Gecenin sunuculuğunu Oylum Talu ve Yekta Kopan üstlenirken, törene Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, kent protokolü, sanatçılar ve sinemaseverler yoğun katılım gösterdi. Etkinlikte, bu yıl hayatını kaybeden sanatçılar da saygıyla anıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, şehrin son bir haftada adeta bir sinema şehri haline geldiğini söyledi. Geçer, "On binlerce insanımız filmlerle buluştu, aynı perdeye birlikte baktık. Sinemanın yüzünü yalnızca salonlarda değil, mahallelerde de yaşattık. Bu yıl festivalimizde 'Barış, Özgürlük ve Umut' temasıyla bir araya geldik. Gazze'de yaşanan insanlık dramını ve orman yangınlarını görmezden gelemezdik. Büyük ödüller, yalnızca bir filme değil, emekleriyle sinemaya yön verenlere verilen bir değerdir" dedi.

'O DA BİR ŞEY Mİ' FİLMİNE 8 ÖDÜL BİRDEN

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'O Da Bir Şey Mi' filmi gecenin öne çıkan yapımı oldu. Film, En İyi Film, Adana İzleyici Ödülü, En İyi Yönetmen (Pelin Esmer), En İyi Görüntü Yönetmeni (Barbu Balasoıu), En İyi Sanat Yönetmeni (Elif Taşçıoğlu), Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu (Merve Asya Özgür), FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü (Pelin Esmer) ve SİYAD Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü olmak üzere toplamda 8 ödül kazandı.

DİĞER ÖDÜLLERDE SAHİPLERİNİ BULDU

Festivalde ayrıca Yılmaz Güney Ödülü 'Ev' filmine, En İyi Senaryo Ödülü 'Perde' filmiyle Özcan Çelik ve Cem Zeynel Kılıç'a, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü 'Perde' filmiyle Tülin Özen ve 'Buradayım, İyiyim' filmiyle Bige Ünal'a, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 'Uçan Köfteci' filmiyle Nazmi Kırık'a verildi. En İyi Müzik Ödülü 'Gündüz Apollon Gece Athena' filmiyle Barış Diri'ye, En İyi Kurgu Ödülü 'Ev' filmiyle Erhan Örs'e, Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü 'Cinema Jazireh' filmiyle Mazlum Sümer'e ve Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü de 'Gündüz Apollon Gece Athena' filmine takdim edildi.

Törende ayrıca, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışmasının kazananlarına da ödülleri verildi.