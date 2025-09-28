32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahipleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahipleri belli oldu

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali\'nde ödüller sahipleri belli oldu
28.09.2025 01:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da düzenlenen 32. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Gecede 'En İyi Film Ödülü'nü Pelin Esmer'in yönetmenliğini yaptığı 'O Da Bir Şey Mi' filmi kazandı. Festivalde ayrıca Yılmaz Güney Ödülü 'Ev' filmine, En İyi Senaryo Ödülü 'Perde' filmiyle Özcan Çelik ve Cem Zeynel Kılıç'a, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü 'Perde' filmiyle Tülin Özen ve 'Buradayım, İyiyim' filmiyle Bige Ünal'a, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 'Uçan Köfteci' filmiyle Nazmi Kırık'a verildi.

Adana'da bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, davetliler kırmızı halıdan geçerek büyük salona adım attı.

SUNUCULUĞU OYLUM TALU VE YEKTA KOPAN YAPTI

Gecenin sunuculuğunu Oylum Talu ve Yekta Kopan üstlenirken, törene Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, kent protokolü, sanatçılar ve sinemaseverler yoğun katılım gösterdi. Etkinlikte, bu yıl hayatını kaybeden sanatçılar da saygıyla anıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, şehrin son bir haftada adeta bir sinema şehri haline geldiğini söyledi. Geçer, "On binlerce insanımız filmlerle buluştu, aynı perdeye birlikte baktık. Sinemanın yüzünü yalnızca salonlarda değil, mahallelerde de yaşattık. Bu yıl festivalimizde 'Barış, Özgürlük ve Umut' temasıyla bir araya geldik. Gazze'de yaşanan insanlık dramını ve orman yangınlarını görmezden gelemezdik. Büyük ödüller, yalnızca bir filme değil, emekleriyle sinemaya yön verenlere verilen bir değerdir" dedi.

'O DA BİR ŞEY Mİ' FİLMİNE 8 ÖDÜL BİRDEN

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'O Da Bir Şey Mi' filmi gecenin öne çıkan yapımı oldu. Film, En İyi Film, Adana İzleyici Ödülü, En İyi Yönetmen (Pelin Esmer), En İyi Görüntü Yönetmeni (Barbu Balasoıu), En İyi Sanat Yönetmeni (Elif Taşçıoğlu), Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu (Merve Asya Özgür), FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü (Pelin Esmer) ve SİYAD Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü olmak üzere toplamda 8 ödül kazandı.

DİĞER ÖDÜLLERDE SAHİPLERİNİ BULDU

Festivalde ayrıca Yılmaz Güney Ödülü 'Ev' filmine, En İyi Senaryo Ödülü 'Perde' filmiyle Özcan Çelik ve Cem Zeynel Kılıç'a, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü 'Perde' filmiyle Tülin Özen ve 'Buradayım, İyiyim' filmiyle Bige Ünal'a, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 'Uçan Köfteci' filmiyle Nazmi Kırık'a verildi. En İyi Müzik Ödülü 'Gündüz Apollon Gece Athena' filmiyle Barış Diri'ye, En İyi Kurgu Ödülü 'Ev' filmiyle Erhan Örs'e, Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü 'Cinema Jazireh' filmiyle Mazlum Sümer'e ve Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü de 'Gündüz Apollon Gece Athena' filmine takdim edildi.

Törende ayrıca, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışmasının kazananlarına da ödülleri verildi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahipleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Düşman“ ilan ettiği ülkeden Netanyahu’ya yanıt "Düşman" ilan ettiği ülkeden Netanyahu'ya yanıt
Leman Dergisi’ndeki karikatür davasında 4 kişi tahliye edildi Leman Dergisi'ndeki karikatür davasında 4 kişi tahliye edildi
Fenerbahçe’nin rekoru tehlikede Fenerbahçe'nin rekoru tehlikede
Otomobil traktör römorkuna çarptı Bilanço ağır Otomobil traktör römorkuna çarptı! Bilanço ağır
Kıraç konserinde Güllü’yü unutmadı Kıraç konserinde Güllü'yü unutmadı
Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi

23:13
İsrail’e bir darbe de Eurivision’dan Oylama çağrısı yapıldı
İsrail'e bir darbe de Eurivision'dan! Oylama çağrısı yapıldı
22:55
İşte gazetecinin Nejat İşler’e kafa attığı an
İşte gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an
22:27
Bakan Fidan’dan açıklamalar İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası
21:22
Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
20:57
Arda Güler’in yıldızlaştığı Madrid derbisinde sürpriz skor
Arda Güler'in yıldızlaştığı Madrid derbisinde sürpriz skor
19:12
Doğalgaz faturası şoku Gelen ücret dudak uçuklattı
Doğalgaz faturası şoku! Gelen ücret dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2025 01:25:27. #7.12#
SON DAKİKA: 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahipleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.