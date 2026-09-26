33. Altın Koza Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülleri Sayman, Koper ve Selen'e verildi - Son Dakika
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33. Altın Koza Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülleri Sayman, Koper ve Selen'e verildi

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Adana'da 33'üncüsü düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nin açılış gecesinde Orhan Kemal Emek Ödülleri, yönetmen ve yapımcı Aydın Sayman, oyuncu ve senarist Macit Koper ile oyuncu Suna Selen'e verildi. Merkez Park Amfi Tiyatro'daki törenin ardından Nükhet Duru konser verdi.

Adana'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" yönetmen ve yapımcı Aydın Sayman, oyuncu ve senarist Macit Koper ve oyuncu Suna Selen'e verildi.

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında açılış ve "Orhan Kemal Emek Ödülleri" gecesi Merkez Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Ali İhsan Varol'un yaptığı törende festivale katılan filmler tanıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, törende, festivalin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sinemanın yıllara yayılan emeği içinde barındırdığını belirten Geçer, "Ödül alan tüm sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Sinemamıza verdikleri emek için kendilerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Festivalimizin geri kalan günlerinde de sizleri salonlarımıza bekliyoruz." dedi.

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da festivali daha ileriye taşımak için her yıl ellerinden geldiğince çalıştıklarını dile getirdi.

Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Samancılar, "Film karanlıkta, hayat aydınlıkta yaşanır. Biz aydınlığa doğru gidiyoruz. Hemen yanı başımızda bir Filistin, Gazze acısı var. Çocuklar ölüyor. İnsanlar yollara dökülmüş, aç ve susuz. Zulmedenleri başta İsrail olmak üzere kınıyor ve lanetliyoruz Altın Koza ekibi olarak." diye konuştu.

Konuşmanın ardından "Orhan Kemal Emek Ödülleri" yönetmen ve yapımcı Aydın Sayman, oyuncu ve senarist Macit Koper ile oyuncu Suna Selen'e verildi.

Ödül töreninin ardından Nükhet Duru konser verdi.

Törene festivalde görev alan jüri üyeleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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