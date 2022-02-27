4. Deve Güreşi Festivali yapıldı - Son Dakika
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4. Deve Güreşi Festivali yapıldı

27.02.2022 14:51

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 4. Deve Güreşi Festivali, düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 4. Deve Güreşi Festivali, düzenlendi.

Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde düzenlenen etkinliğe, çevre illerden getirilen 140 kadar deve katıldı.

Çok sayıda izleyicinin takip ettiği güreşlerde özenle süslenen develer dikkat çekti. Bazı seyirciler, develere binerek fotoğraf çektirdi.

Güreş öncesi mehter takımı, gösteri sundu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geleneğin yaşatılması adına etkinliği düzenlediklerini bildirdi. Zolan, şöyle konuştu:

"Bizi biz yapan değerlerimize küçük büyük sahip çıkmamız gerekiyor. Değerlerimizi kaybedersek çok zayıf kalırız ve başka milletlerden farkımız kalmaz. Onun için bu değerlerimizi yaşatmamız ve sahip çıkmamız gerekiyor, kendimizi kaybetmemek özümüzü kaybetmemek için. Gençlerimizi bu güzel değerlerimizle tanıştırmak ayrı bir güzel. Bu değerleri geleceğe taşımak artık onların görevi olacak. Onun için biz bu etkinliği yaparken öncelikle değerlerimizi korumak ve geleceğe aktarmak için yapıyoruz."

4. Deve Güreşi Festivali yapıldı
4. Deve Güreşi Festivali yapıldı
4. Deve Güreşi Festivali yapıldı

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 4. Deve Güreşi Festivali yapıldı - Son Dakika


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