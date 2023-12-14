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4. Esenler Film Festivali Sinemaseverleri Ağırlamaya Hazır! - Son Dakika
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4. Esenler Film Festivali Sinemaseverleri Ağırlamaya Hazır!

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Esenler Film Festivali, 15 Aralık'ta kapılarını açacak ve 19 Aralık'a kadar devam edecek. Festival, çok sayıda sinemaseveri bir araya getirecek ve 'Umut' temalı filmler sunulacak. Açılış programı, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun katılımıyla, Filistinli yönetmen Mai Masri, Türk dizi ve sinema sektörünün duayen senaristi Osman Sınav, usta oyuncu Ayla Algan ve Yeşilçam'ın ünlü ses mühendisi Necip Sarıcı'ya 'Onur Ödülü' verilecek.

4. Esenler Film Festivali Sinemaseverleri Ağırlamaya Hazır!
14.12.2023 - 13:56,  Güncelleme: 14:06
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Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Esenler Film Festivali başlıyor. 15 Aralık'ta kapılarını açacak ve 19 Aralık'a kadar devam edecek festival, çok sayıda sinemaseveri bir araya getirecek. Festivalin açılış programı ise Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun katılımıyla Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek törenle gerçekleşecek.

Esenler Belediyesi'nin en prestijli etkinliklerinden Esenler Film Festivali, 4. kez sinema sinemaseverleri ağırlayacak. 15 Aralık'ta açılışı gerçekleşecek festival, 'Umut' temalı filmler seçkisiyle dopdolu bir programı sinemaseverlerin ilgisine sunacak. Yurt içi ve yurt dışından pek çok sinema duayenini ve seçkin filmleri programına ekleyen festivalin açılış programı, gazeteci- sinema yazarı Burçak Evren'in arşivinden derlenen "Türk Sinemasında Umut" adlı sergiyle başlayacak.

Festivalin açılış programında, çektiği film ve belgesellerle ait olduğu coğrafyada yaşanan insan hakları ihlallerini gözler önüne seren Filistinli yönetmen Mai Masri, Türk dizi ve sinema sektörünün duayen senaristi; yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, müzik ve tiyatro sanatlarını iç içe yaşayan usta oyuncu Ayla Algan ile Yeşilçam'ın ünlü ses mühendisi, film müziği bestecisi Necip Sarıcı'ya da 'Onur Ödülü' takdim edilecek.

Bu yılın vefa ödülü ise vefatının 30'uncu yılı nedeniyle Yeşilçam'ın unutulmaz aktörlerinden Hulusi Kentmen'in olacak. Vefa ödülü, Kentmen'in torunu Melek Kentmen'e takdim edilecek. Programın sonunda Taşplak Senfoni Orkestrası, film müzikleri repertuvarından oluşan konserle kulakların pasını silecek.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - Kültür Sanat
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Esenler, Eğitim, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 4. Esenler Film Festivali Sinemaseverleri Ağırlamaya Hazır! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4. Esenler Film Festivali Sinemaseverleri Ağırlamaya Hazır! - Son Dakika
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