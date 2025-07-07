4. Uluslararası Keremköy Festivali Sona Erdi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bu yıl "Engelsiz Yaşam" temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Keremköy Festivali, ünlü televizyon sunucusu ve müzisyen Paul Dwyer'in verdiği konser ile sona erdi.

Gömeç'in; tarihi ve doğal mahallelerinden Keremköy'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen uluslararası festivalin son gününde engellilerin aktiviteleriyle renklendi.

Keremköy'deki ilkokul bahçesinde konuşlandırılan; bedenlerinde kol ve bacak gibi uzuvların ampüte olduğu engellilerle, vatandaşların el emeklerinden oluşan eserlerin sergilendiği stantlar vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Festivalin son akşamında, Gömeç Belediyesi Halk Oyunları grubu gösteri yaptı.

Kuzey Ege'nin sempatik sunucusu Gökhan Bayram'ın takdimiyle sahneye gelen Dwyer, yaklaşık iki saatlik sahne performansıyla izleyenleri zaman zaman Avrupa'ya, çoğu zaman da Anadolu'nun dört bir diyarına yönelik müzik yolculuğuna çıkardı.