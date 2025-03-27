400 Yıllık Osmanlı Geleneği Çınar Altı Helva Sohbeti Bilecik'te Yaşatıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

400 Yıllık Osmanlı Geleneği Çınar Altı Helva Sohbeti Bilecik'te Yaşatıldı

Bilecik'te düzenlenen Çınar Altı Helva Sohbeti programında çocuklar eğlenceli etkinliklerle dolu bir Ramazan akşamı geçirdi. Etkinlikte helva, Osmanlı şerbeti ve gölge oyunu sergilenirken, ailelerle sohbetler yapıldı.

27.03.2025 15:31
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Ertuğrul Gazi Türbesi'nde 400 yıllık bir gelenek yaşatıldı

400 yıllık Osmanlı geleneği olan Çınar Altı Helva Sohbeti, Bilecik'te yaşatıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan:

"Ertuğrul Gazi Türbesi'nin önünde çocuklarımızla birbirinden güzel etkinliklerle gerçekleştirdik"

BİLECİK - Bilecik'te 400 yıllık Osmanlı geleneği olan Çınar Altı Helva Sohbeti programı düzenlenirken çocuklar doyasıya eğlendi.

Bilecik'i Söğüt ilçesinde Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi Türbesi'nin bulunduğu yerleşke içinde 400 yıllık Osmanlı geleneği olan Çınar Altı Helva Sohbeti programı düzenlendi. Program öncesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'nin bulunduğu yerleşkede binlerce kişi oruçlarını açarken, teravih namazı çıkışı cemaate helva, Osmanlı şerbeti, lokum ikram edildi. Ardından çocuklara Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu sergilendi. Ailelerle de Ramazan sohbeti yapıldı. Çocuklara gösteri sonrası pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram edildi.

"Ertuğrul Gazi Türbesi'nin önünde çocuklarımızla birbirinden güzel etkinliklerle gerçekleştirdik"

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Osmanlı devletinin kurulduğu topraklar olan Bilecik'te ramazan ayının dolu dolu geçtiğini anlatarak, "Bugün Söğüt'te Osmanlı Devletin kurucusu, Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi hazretlerinin huzurundayız. Söğüt Belediye Başkanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı, Bilecik İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliği ile bugün gezici kütüphanemizin ile birlikte çocuklarımızla birlikte ramazanı doyasıya yaşadık. Osmanlı'dan günümüze gelen Ramazan geleneği olan Çınar Altı Helva Sohbeti'ni Söğüt'te, Ertuğrul Gazi Türbesinin önünde çocuklarımızla birbirinden güzel etkinliklerle gerçekleştirdik. Gerek Osmanlı Şerbeti, gerek yüz boyama etkinlikleri, palyaço etkinlikleri, şerbet ikramları gibi birçok unsurunu barından bir Ramazan geleneğimizi bugün Söğüt'te yaşattık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 400 Yıllık Osmanlı Geleneği Çınar Altı Helva Sohbeti Bilecik'te Yaşatıldı - Son Dakika

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