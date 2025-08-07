45 Yılda Tek Ceza Almadan Taksicilik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

45 Yılda Tek Ceza Almadan Taksicilik

07.08.2025 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Özden, 45 yılda tek trafik cezası almadan İzmir'de taksicilik yaparak örnek oldu.

İzmir'de 45 yıldır taksi şoförlüğü yapan Hüseyin Özden, direksiyon başında geçirdiği zaman boyunca trafik cezası yemeyerek mesleğine gösterdiği özen ve disipliniyle çevresinden takdir topluyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından yapılan açıklamaya göre, 65 yaşındaki Hüseyin Özden, 45 yıldır kentte taksicilik yapıyor.

Uzun yıllardır direksiyon sallayan Özden'i meslektaşlarından ayıran özelliği ise tek bir trafik cezası dahi almamış olması.

Trafik kurallarına gösterdiği özen ve mesleki disiplini sayesinde örnek teşkil eden Özden, hem meslektaşlarının hem de müşterilerinin takdirini topluyor.

Türkiye'nin en yoğun trafiğe sahip şehirlerinden biri olan İzmir'de, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Özden'in bu dikkati çekici başarısı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından ödüllendirildi.

Oda Başkanı Erkan Özkan, Özden'i çalıştığı Altınordu Pazar Taksi Durağı'nda ziyaret ederek çiçek ve plaket takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, "Hüseyin ağabeyimiz sadece İzmir'e değil, tüm Türkiye'ye örnek olacak bir davranış sergilemiş. Bu şehirde 45 yıl boyunca ticari taksi kullanıp hiç ceza almamak, mesleğe duyulan saygının en güzel göstergesi. Böyle örnek isimleri kamuoyuna tanıtmak ve teşekkür etmek bizim sorumluluğumuzdur. Mesleğimizin saygınlığını artıran her bir arkadaşımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

"Disiplinli çalışmanın gururunu her zaman taşıyacağım"

Hüseyin Özden de sadece trafik kurallarına değil, kişisel bakım ve kılık kıyafetine de gerekli özeni gösterdiğini belirtti.

Mesleğini bırakacağı güne kadar aynı özenle çalışmayı sürdüreceğini ifade eden Özden, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 45 yıldır taksicilik yapıyorum. Bu süre zarfında hiç trafik cezası yemedim. Sakal tıraşı olmadan asla araca binmedim. Genç meslektaşlarıma tavsiyem, araçlarınızın içi dışı daima temiz olsun. İnsanlara saygılı davranın. Yolcu indirip bindirirken dikkatli olun. Özellikle çocuklara karşı daha hassas olun. Zamanı geldiğinde bu mesleği bırakacağım ama disiplinli çalışmanın gururunu her zaman taşıyacağım."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, 3-sayfa, trafik, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 45 Yılda Tek Ceza Almadan Taksicilik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa’nın boyu öfke yarattı İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa'nın boyu öfke yarattı
Özel kreşte darp iddiası Savcılıktan tartışma yaratacak “takipsizlik“ kararı Özel kreşte darp iddiası! Savcılıktan tartışma yaratacak "takipsizlik" kararı
Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi Benfica, Nice’i rahat geçti Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Benfica, Nice'i rahat geçti
Mourinho’dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin Mourinho'dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
Bonservis rekoru kırıldı Tottenham, Son Heung-min’in yeni takımını duyurdu Bonservis rekoru kırıldı! Tottenham, Son Heung-min'in yeni takımını duyurdu
Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok

20:46
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK’dan açıklama
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
08:02
KOBİ’nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL’ye çıkarıldı
KOBİ'nin tanımı değişti: Net satış hasılatı 1 milyar TL'ye çıkarıldı
07:27
Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi
Türkiye ile Rusya arasında Sofia krizi patlak verdi
02:49
Lokantada dehşet saçtı Eski sevgilisini vurdu, 3 kişiyi yaraladı
Lokantada dehşet saçtı! Eski sevgilisini vurdu, 3 kişiyi yaraladı
02:49
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
02:44
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
02:02
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
01:17
Robin Van Persie’den Jose Mourinho’ya cevap
Robin Van Persie'den Jose Mourinho'ya cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 21:43:21. #7.12#
SON DAKİKA: 45 Yılda Tek Ceza Almadan Taksicilik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.