484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Programı Tanıtıldı

Bu yıl 484'üncüsü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin programı düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.
Atatürk Kent Parkı'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Manisa Valisi Enver Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, kaymakamlar, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Vali Enver Ünlü, 4 yıllık aranın ardından festivali düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Manisa'da birlik, ümit ve barışı sembolize eden bu gün insanlar arasında sevgi, saygı, dayanışma açısından önem taşımaktadır. Mesir festivali yüzyılları aşarak bu günlere ulaşmıştır. Bu köklü mirasa sahip çıkmak bizim için önemlidir. Asırlar geçse bile bu çok önemli miras özenle korunmuş, övgüyle yaşatılmıştır. Mesir macunu yeniden doğuşun huzur ve esenliğin kutlu mesajı olsun." dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de şehrin her köşesinde festivalin kutlanacağını ve karnaval havası yaşanacağını dile getirerek "Mesiri çok özledim. Çocukluğumun mesirini size yaşatmak için çok güzel bir program hazırladık. Manisa'nın her köşesinde festivali kutlayacağız." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Merkez Efendi ve Hafsa Sultan'ı canlandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu sanatçıları tarafından temsili berat töreni yapıldı.
Törene katılan vatandaşlara protokol üyeleri tarafından şifalı mesir macunları saçıldı. Vatandaşlar, saçılan macunları kapmak için birbirleriyle yarıştı.
UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle 3 yıl yapılamayan, geçen sene de Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal edilen festival, 23 Nisan'da başlayacak.
Kentin çeşitli noktalarında etkinliklerin yapılacağı festivalde konserler ve sokak sanat etkinleri, paneller, "Mesir Fuarı", halk koşusu ve sergiler de yer alacak.
Etkinlikler, 28 Nisan'da tarihi Sultan Cami'nin kubbe ve minarelerinden mesir saçımı ile sona erecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Programı Tanıtıldı - Son Dakika
Van Kalesi'nin zirvesinde bulunan Süleyman Han Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ibadete açıldı. Van Valisi Ozan Balcı, caminin açılışında yaptığı konuşmada, Van'ın imarı ve inşası konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti ve Van Kalesi'nin restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte Van'ın kültür, turizm ve ekonomisine büyük katkı sağlanacağını ifade etti.
Devlet sanatçısı Devrim Erbil'in 60. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Inspirations adlı karma sergi, İstanbul Sinema Müzesi'nde açıldı. Sergide, Erbil'in daha önce sergilenmemiş eserlerinin yanı sıra farklı sanatçıların da eserleri yer alıyor. Erbil, sergiyle birlikte sanat hayatının 60. yılını geride bıraktığını belirterek, sanata ve sanatın içinde olmaya doyamadığını ifade etti. Sergi, 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
Münih'te düzenlenen 35. Münih Türk Film Günlerinde Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar'a 50. Sanat Yılı dolayısıyla 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi. Müjde Ar ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada kadınları desteklemeye adadığı hayatını anlattı ve kendisine verilen ödülün iki sahibi olduğunu belirtti. Ayrıca, Müjde Ar'ın Şener Şen ile başrolleri paylaştığı 'Şalvar Davası' adlı film restore edilerek festivalde gösterildi.
Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen Ferhat Badur ve kızı Yağmur tarafından keman ve klarnet dinletisi sunuldu. Etkinliğe Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sebahattin Genç de katıldı. Baba Badur, kızıyla aynı sahneyi paylaşmanın gururunu yaşadığını belirtirken, kızı Yağmur ise hem konservatuvara hazırlandığını hem de keman eğitimi verdiğini söyledi.
Van Kalesi'nin zirvesinde bulunan Osmanlı sembolü Süleyman Han Camii, restore edildikten sonra yeniden ibadete açıldı. 2 bin 700 yıllık Van Kalesi, hala görkemiyle ayakta duruyor ve cami bu tarihi yapıyı tamamlıyor. Van Valisi Ozan Balcı, caminin açılışında yaptığı konuşmada, şehrin imar ve inşa edilmesi için yapılan çalışmaların vatandaşların huzuru ve refahı için olduğunu belirtti ve Van'ın kültür ve turizmine büyük değer katacak olan bu restorasyonların devam edeceğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?