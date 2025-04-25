485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde Duası Yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde Duası Yapıldı

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Manisa'da 485 yıldır düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında, 27 Nisan Pazar günü halka saçılacak 8 ton mesir macununun duası yapıldı. Protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen dua, tarihi Sultan Camisi'nde okundu.

25.04.2025 19:07  Güncelleme: 19:12
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Manisa'dan 485 yıldır şifa dağıtan mesirin duası yapıldı

Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden halka saçılacak olan 8 ton mesir macunun duası okundu

MANİSA - UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 27 Nisan Pazar günü saçılacak olan 8 ton mesir macunu, protokol üyelerinin de katılımıyla yapılan duanın ardından çuvallara yerleştirildi.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan tarafından yaptırılan tarihi Sultan Camisi'nden 27 Nisan Pazar günü saçılacak 8 ton mesir macununun duası yapıldı. Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin mesir imalathanesinde okunan duaya; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Semra Aliye Kavaf, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ve STK başkanları eşlik etti. Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından yapılan duanın ardından Vali Özkan ve protokol üyeleri, sembolik olarak basın mensuplarına mesir macunu saçtı.

485. Uluslararası Mesir Macun Festivali kapsamında 8 ton mesir macunu, 27 Nisan Pazar günü Sultan Camii kubbe ve minareleri ile birlikte 44 noktadan binlerce vatandaşa saçılacak.

Geleneğin tarihçesi

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan Manisa'da hastalanınca, dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi, sultan için baharat karışımıyla macun hazırladı. Bir süre sonra iyileşen Ayşe Hafsa Sultan, macunun her yıl aynı dönemde karılarak halka saçılmasını buyurdu. Bunun üzerine her yıl nevruzda hazırlanan mesir macunu, Manisa'daki Sultan Camisi'nin kubbe, minare ve şerefeleri ile çevresindeki 44 noktadan halka saçılıyor.

485 yıldır içeriği bozulmadan hazırlanan mesir macununun içinde şu baharatlar bulunuyor: "Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darı fülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, akbiber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile"

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde Duası Yapıldı - Son Dakika

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