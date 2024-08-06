Kültür Sanat

5 köy bir araya gelerek geleneği devam ettirdi

BOLU - Bolu'da her yıl geleneksel olarak 5 köy tarafından 1850 rakımda düzenlenen "Ardıç Bayramı" coşkuyla kutlandı.

Ketenler, Belkaraağaç, Kuzfındık, Pelitcik ve Saççılar köylerince geleneksel Ardıç Bayramı bu yılda düzenlendi. Yaklaşık 1850 rakımda bulunan Ardıç Yaylası'nda ortaklaşa yapılan etkinlik, Mudurnu ve çevre köylerden yoğun ilgi gördü. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, vatandaşlara etli pilav ikram edildi. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte karakucak güreşleri düzenlendi. Etkinliğe katılan MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül güreş müsabakalarında başarı sağlayan kişilere ödüllerini takdim etti. Coşku dolu geçen etkinliğin sonunda davul eşliğinde oyun havası oynandı.

Yayla bayramının düzenlendiği alanın çok güzel olduğu ifade eden Yalçın Ayvaz, "İnanılmaz güzellikte bir yer kuşbakışı Bolu'yu seyrediyoruz. Havası bol oksijen dolu. Şu ormanlara bakın karşıda Gölköy ve Bolu ayaklarımızın altında" dedi.