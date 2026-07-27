Gömeç’te 5. Uluslararası Keremköy Festivali coşkuyla sona erdi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 5. Uluslararası Keremköy Festivali, Ayvalık Belediyesi Mahalle Evleri Ritm Grubu ile Mert Kavak ve Müzik Topluluğu'nun konserleriyle sona erdi.

Keremköy'de bu yıl beşincisi gerçekleştirilen festivalin son gününde festival alanı olarak kullanılan Keremköy İlkokulu bahçesinde kurulan, vatandaşların el emeği ürünlerinin sergilendiği stantlar gün boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Belediyesi Mahalle Evleri Ritm Grubu'nun sahne aldığı gecede, Şeref Sakarya öncülüğündeki Aren Sanatevi Halk Dansları Topluluğu da sergilediği gösterilerle festivale ayrı bir renk kattı.

Konser sonunda Gömeç Belediye Meclis Üyesi Ozan Pehlivan, Ayvalık Belediyesi Mahalle Evleri Ritm Grubu'na teşekkür plaketi takdim etti.

Festival, Edremit Körfezi'nin yakından tanıdığı genç sanatçılardan oluşan Mert Kavak ve Müzik Topluluğunun seslendirdiği eserlerle verdiği konserin ardından büyük bir coşku içerisinde sona erdi.

İki gün boyunca kültür, sanat, müzik ve yöresel değerleri bir araya getiren 5. Uluslararası Keremköy Festivali, hem Gömeçlilere hem de çevre ilçelerden gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.