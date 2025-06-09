50 Yıldır Halı Dokuyan Usta: Ayten Aksu

Nevşehir'in el sanatlarıyla bilinen Avanos ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ayten Aksu, 50 yıldır geleneksel tezgahta halı dokuyor.

Aile bütçesine katkı sağlamak için evlerinde halı dokuyan annesinden 11 yaşında ilmek atmayı öğrenen Aksu, yaklaşık 15 sene evindeki tezgahta çalıştı.

Daha sonra işçi olarak girdiği mağazanın atölyesinde uzun yıllardır üretim yapan Aksu, yarım asırdır ortaya çıkardığı halılarla yurt içi ve dışında mekanlara renk katıyor.

Halı mağazasını ziyaret eden turistler, hem Aksu'nun kozadan ipek elde etmesini hem de halıya ilmeklerle desen oluşturmasını izliyor.

"Bu işe yıllarımı verdim ve çok memnunum"

Aksu, AA muhabirine, annesinden öğrendiği sanatını yıllar içinde geliştirdiğini, bugüne kadar 1000'den fazla halı dokuduğunu söyledi.

İpek halıların, sipariş verilen tabloların yanı sıra hayal gücünü kullanarak desen dokuduğunu belirten Aksu, şunları kaydetti:

"İlkokulda annemin yanında başladım. Şirketler çizimleri eve getirirdi, bakarak yapardık. Sonra bir şirkette işe başladım. Üretmek çok güzel. Halı ortaya çıkınca, 'bunu ben yaptım' diyorum. Çok güzel bir his. Başta Japonya olmak üzere her ülkeye gidiyor. Bazen alınan halıları geri getiriyorlar, 'siz yapmışsınız' diyorlar, imza atıyoruz. Onlar da biz de memnun oluyoruz. İnceliğine ve kalınlığına göre 3 ayda biten halı da var, 3 senede biten halı da var. Yani ilmek sayısı, incelik ve kalınlığı, ona göre süresi değişiyor. Bu işe yıllarımı verdim ve çok memnunum."

Aksu, günde yaklaşık 7 saat tezgah başında dokuma yaptığını, yorucu olsa da ortaya sanat eseri çıkarmanın heyecanıyla mesleğini sürdürdüğünü ifade etti.

Yurt dışında da halı dokuma eğitimi verdi

Daha çok çanak ve seramik ürünlerle tanınan Avanos'ta halıcılığın da büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Aksu, son yıllarda mesleki ve sanatsal birikimleri aktaracak çırak bulmakta zorlandıklarını dile getirdi.

Kozadan ipek elde etme ve halı dokuma alanında uzmanlaşmanın gelir getirici işler olduğunu ifade eden Aksu, "Önceleri kurs veriyorduk ama şu anda yok denilecek kadar az. Geçmişte çok kurs verdik. 35-40 elemanla çalıştığımız oldu. Ben Vietnam'a da gittim bu sayede. Orada öğrenci yetiştirdim. 13 kız öğrenci vardı, 3 ay boyunca onlara eğitim verdim. Gençlerin yetişmesini istiyoruz ama onlar hiç sıcak bakmıyor. Çünkü gençler kolay ekmek kazanmaya alışmışlar. Bu işin bir nesil sonrası olmaz diye düşünüyorum." diye konuştu.