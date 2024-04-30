508 Yıllık Osmanlı Camisi Tarihe Tanıklık Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

508 Yıllık Osmanlı Camisi Tarihe Tanıklık Ediyor

Geniş Video İzle

Sakarya'da Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in vezir-i azamı Yunus Paşa tarafından 1516 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan cami, 508 yılı aşkın süredir varlığını sürdürerek tarihe tanıklık ediyor. Kubbesinin kurşunla kaplanması ve taş bloklar arasındaki bağlantıya demir yerine kurşun dökülmesi sebebiyle halk arasında 'Kurşunlu Cami' olarak bilinen Yunus Paşa Cami, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek yeniden ibadete açılmayı bekliyor.

30.04.2024 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birçok badire atlatan Osmanlı'nın 508 yıllık camisi, tarihe tanıklık ediyor

SAKARYA - Sakarya'da Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in vezir-i azamı Yunus Paşa tarafından 1516 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan cami, 508 yılı aşkın süredir varlığını sürdürerek tarihe tanıklık ediyor.

Taraklı ilçesinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in vezir-i azamı Yunus Paşa tarafından 1516 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan cami, 508 yıldır ilk günkü gibi ayakta duruyor. Kubbesinin kurşunla kaplanması ve taş bloklar arasındaki bağlantıya demir yerine kurşun dökülmesi sebebiyle halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak bilinen Yunus Paşa Cami, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Birçok deprem görmesine rağmen sağlamlığını koruyan camii, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek yeniden ibadete açılmayı bekliyor.

"Taraklılar bu camiye "Kurşunlu Cami" de derler"

508 yıldan beri tarihe tanıklık eden camii tarihi hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz, içeresinde bulunan hat sanatlarının Taraklı ilçesinde doğan ve eserleriyle iz bırakan Hattat Hafız Saim Özel tarafından yazıldığını belirtti. Caminin halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak bilindiğini ifade eden Yılmaz, "Yunus Paşa Camii'nin kubbesi ve taş bloklardaki demir bağlantılarının arasına kurşun döküldüğü için Taraklılar bu camiye "Kurşunlu Cami" de derler. Cami Yunus Paşa tarafından 1516-1517 yılları arasında yaptırılmış. 2022 yılının sonunda restorasyon çalışması için cami teslim edildi, 2023 yılının sonunda bitecekti ama 2024 sarktı" dedi.

"Burada namaz kılmak insana daha başka duygular yaşatıyor"

Caminin çevresi ve içinden bahseden Yılmaz, "Camimizin içinde ilçenin değerlerinden olan Hattat Hafız Saim Özel'in yazılar var, burada namaz kılmak insana daha başka duygular yaşatıyor. Caminin farklı bir bölgesinde hamam var, burası 24 saat yandığı zaman çıkan buharla bu caminin ısınması sağlanıyormuş. Ayrıca caminin bahçesinde de 300 yıllık mezarlarda mevcut bunlarda Taraklı'nın, yurdumuzun tapusu niteliğindedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim, Mimar Sinan, Sakarya, Osmanlı, Cami, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 508 Yıllık Osmanlı Camisi Tarihe Tanıklık Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:00 Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
10:34 İsrail, Refah’a kara saldırısı başlatacak İsrail, Refah'a kara saldırısı başlatacak
10:24 Bavulunu bile topladı Yunanistan’ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor
10:04 Endonezya’daki Ruang Yanardağı’nda patlama Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda patlama
09:52 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor
09:37 Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 11:59:12. #1.13#
SON DAKİKA: 508 Yıllık Osmanlı Camisi Tarihe Tanıklık Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement