Şiirin kalbi Manisa'da attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şiirin kalbi Manisa'da attı

Şiirin kalbi Manisa\'da attı
10.05.2026 08:11  Güncelleme: 08:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen 53. Uluslararası Şiir İkindileri etkinliğinde, Şair Şükrü Erbaş 'Dionysos Şiir Ödülü'ne, Yazar Ayşe Kulin ise 'Dionysos Sanata Emek Ödülü'ne layık görüldü. Edebiyat dünyasının önemli isimleri ödülleri alırken, farklı şehirlerden gelen şairler eserlerini seslendirdi.

Türkiye'nin en köklü edebiyat buluşmalarından biri olan 53. Uluslararası Şiir İkindileri, Manisa'nın Salihli ilçesinde sanatseverleri bir araya getirdi. Türkiye ve dünyanın farklı noktalarından şairlerin katıldığı etkinlikte, "Dionysos Şiir Ödülü" Şair Şükrü Erbaş'a, "Dionysos Sanata Emek Ödülü" ise Yazar Ayşe Kulin'e verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, şairler, yazarlar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

1985 yılından bu yana aralıksız sürdürülen ve Türkiye'nin en uzun soluklu şiir organizasyonlarından biri olarak gösterilen Uluslararası Şiir İkindileri'nin editörlüğünü bu yıl da Şair ve Yazar Tuğrul Keskin üstlendi. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen şairler eserlerini seslendirirken, salonu dolduran edebiyatseverler unutulmaz bir şiir akşamı yaşadı.

Programda edebiyat dünyasının önemli isimleri ödüllerle onurlandırıldı. 53. Uluslararası Şiir İkindileri kapsamında "Dionysos Şiir Ödülü"ne layık görülen Şair Şükrü Erbaş ile "Dionysos Sanata Emek Ödülü"nü alan Yazar Ayşe Kulin, yaptıkları konuşmalarda sanatın toplumsal yaşam için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Yarım asrı aşan geçmişiyle kültür ve sanat yaşamında önemli bir yere sahip olan Salihli Şiir İkindileri, bu yıl da Manisa'da şiir ve edebiyat rüzgarı estirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Edebiyat, Etkinlik, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şiirin kalbi Manisa'da attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı

08:11
Hantavirüs alarmı Gemideki 3 Türk vatandaşı ülkeye getiriliyor
Hantavirüs alarmı! Gemideki 3 Türk vatandaşı ülkeye getiriliyor
07:44
Nükleer kriz yeniden alevlendi ABD ve Rusya karşı karşıya
Nükleer kriz yeniden alevlendi! ABD ve Rusya karşı karşıya
07:30
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı İran’ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
07:20
AK Parti kaynakları: Abdullah Öcalan’a statü verilmesi hukuken mümkün değil
AK Parti kaynakları: Abdullah Öcalan'a statü verilmesi hukuken mümkün değil
02:21
İstanbul’da takside dehşet Şoförün boynuna ip geçirip gasbettiler
İstanbul'da takside dehşet! Şoförün boynuna ip geçirip gasbettiler
00:28
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 08:32:04. #7.13#
SON DAKİKA: Şiirin kalbi Manisa'da attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.