571 Yıllık Melik Arslan Camii, İbadete Açık Olarak Dimdik Ayakta

Kültür Sanat

571 yıllık cami dimdik ayakta

Bu cami İstanbul'un fethiyle yaşıt

ÇEKÜL İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy:

"Köyün sakinliğini bu camimizde sonuna kadar görme şansımız var"

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Melik Arslan Camii, 571 yıldır ayakta ve ibadete açık halde vatandaşa hizmet veriyor.

Kayseri - Sivas yolu üzerinde bulunan Yeşilyurt mahallesinde bulunan ve İstanbul'un Fethi'nden 1 yıl sonra Dulkadiroğulları Beyliği döneminde 1454 yılında yaptırılan Melik Arslan Camii, ilk günkü gibi vatandaşların ibadetine ev sahipliği yapıyor. Tarihi taş evler arasında yükselen cami, dönemin ihtişamını gözler önüne sererken, caminin özellikleri hakkında bilgiler veren Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy; "Yeşilyurt kasabasının asıl ismi aslında Mancusun. Burası ilginç bir konuma sahip, bulunduğu yer Kayseri'ye de çok yakın. Malum Dulkadiroğulları'nın hakim olduğu bir dönem var, Kahramanmaraş'ın merkez olduğu bir bölge. Adana'ya kadar uzanan, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ın Gürün ilçesini içine alan Dulkadiroğlu Beyliği. Onların hüküm sürdüğü zamanlarda devlet adına hem bu işlerin gelenek haline gelmesi, hem de gücü göstermesi açısından bazı faaliyetler yapmışlar. Bunlardan bir tanesi de cami ya da mescit yaptırmak olmuş. Melik Arslan Bey de 1954'te cami yaptırmak için Mancusun'u tercih etmiş. Binada aslında Melik Arslan Bey'e ait bir kitabe yok bildiğim kadarıyla. Tek kubbeli olarak yaptırılmış. Girişi kapısı üzerindeki tokmakların orijinal olduğu hep söylenir. Mihrabının da taş oyma olan bir cami. O gün bu gündür ayakta olan bir cami. 5-6 yıl kadar önce de Melikgazi Belediyesi tarafından restore edildi. Halen ibadete açık, onu özellikle belirtmek isteriz. Köyün sakinliğini bu camimizde sonuna kadar görme şansımız var" dedi.

Melik Arslan Camii

Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunmaktadır. Yapı sağlam ve ibadete açık olarak kullanılmaktadır. Yapıyla ilgili kitabe yoktur. Cami tek mekanlı üzeri kubbeyle örtülü bir plan şemasına sahiptir. Caminin ceviz ağacından yapılan ahşap kapı orijinal olup, ahşap parçalarla oluşturulmuş geometrik düzenlemelidir ve metal kapı tokmakları özgündür. Taştan yapılan minberi orijinaldir.