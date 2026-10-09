60 yıldır resim yapan Saadet Erdoğan 28. sergisini Edremit\'te 79 eserle açtı

Burhaniye ilçesinde, 60 yıldır resim yapan ressam Saadet Erdoğan 28. sergisini Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde açtı. Açılışta ressam Erdoğan'ın torunu Kaya Dadalı'da piyanoyla eşlik etti.

Şükrü Tunar Kültür Merkezinde 5-9 Ekim arası her gün saat 17. 00' a kadar açık kalan sergi ilgi gürdü. 60 yıldır sergi açtığını kaydeden 85 yaşındaki Burhaniyeli ressam Saadet Erdoğan sergiyi gezenlere teşekkür etti. Resim yapmayı çok sevdiğini kaydeden Saadet Erdoğan "28. sergimi Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde açtım. Sergide 79 eserim yer aldı. Sergimiz ilgi gördü. Resim yapmaya devam ediyorum. Sergilerimiz devam edecek. Bizi yalnız bırakmayan sanat severlere teşekkür ediyorum" dedi.