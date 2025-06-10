600 Yıllık Taş Baskı ile Geri Dönüşüm - Son Dakika
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Kültür Sanat

600 Yıllık Taş Baskı ile Geri Dönüşüm

600 Yıllık Taş Baskı ile Geri Dönüşüm
10.06.2025 12:15
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Kastamonu'da eski bir şemsiye, taş baskı sanatıyla dönüştürülerek yeniden kullanıma sunuldu.

Kastamonu'da üniversite öğrencisi tarafından çöpte bulunan eski şemsiye, 600 yıllık geleneksel taş baskı sanatıyla geri dönüştürülerek kullanıma sunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Yönetim Sistemi kapsamında Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda usta öğretici Memnune Kebabcı tarafından geri dönüşüm kursu açıldı.

Kursa katılan üniversite öğrencilerinden Deniz İpek Kıraç, çöpte bulduğu bez bölümü yıpranmış eski şemsiyeyi alarak kursa getirdi.

Demir bölümlerini onaran Kıraç, şemsiyeye taş baskı sanatıyla çeşitli motifler işlenen bezi taktı.

Şemsiye, öğrencilerin sene boyunca yaptığı ürünlerin yer aldığı "Yurt İçinden Sanat" sergisinde beğeniye sunuldu.

2019 yılında coğrafi işaret de alan Kastamonu taş baskısı, kentte yaşatılmaya çalışılıyor.

"Geleneksel taş baskı unutulmamalı ve unutturulmamalı"

Usta öğretici Kebabcı, AA muhabirine, gençlerle üretmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kurslar hakkında bilgi veren Kebabcı, "600 yıllık geleneksel el sanatımız var. Bu sanatı geri dönüşümle birleştirdik. Neler tasarlayabiliriz, onlara bakmaya çalıştık. Duvar aksesuarları ve daha birçok şey yaptık. Kullanılmayan kumaşlardan çantalar, hediyelik süs eşyaları, duvar süsleri, panolar, flamalar ve çantalar yaptık." dedi.

Sürdürülebilirliğin önemine işaret eden Kebabcı, "Amacımız, bunu devam ettirip geleceğe taşıyabilmek. Gelişen ve değişen dünyada köklerimize bağlı yaşamamız gerektiğine inanıyorum. Bizi biz yapan değerlerimiz var. Geleneksel taş baskı unutulmamalı ve unutturulmamalı." diye konuştu.

Çöpte bulunan şemsiyeye yeniden hayat verdiklerini belirten Kebabcı, şunları kaydetti:

"Bir sanatı yaşatmak, onu her alanda kullanmakla alakalıdır. Kurslarımızda kıyafetten ev tekstilinin her bölümünde taş baskıyı kullanılabilir hale getirdik. Bunun dışında çöpte bulduğumuz bir şemsiyeyi 600 yıllık el sanatımızla süsleyerek kullanılabilir hale getirdik. Üzerine özgün motifler yaparak yeniden uyarladık. Üzerinde çalıştığımız ve taş baskıyla bütünleştirdiğimiz şemsiyemizi öğrencilerimiz çok sevdikleri için zaman zaman güneşli havalarda kullandı, hatta beğenildi, talep bile oldu."

"Güneşli havalarda kullanabileceğimiz bir şemsiye oldu"

Üniversite öğrencisi Kıraç ise kurstan çok faydalandıklarını dile getirerek, "Hem unutulmaya yüz tutmuş taş baskıyı öğrendik hem de geri dönüşümle güzel ürünler ortaya çıkardık. Şemsiyeyi de geri dönüşüm ve taş baskı sanatıyla birleştirip dönüştürdük. Güneşli havalarda kullanabileceğimiz bir şemsiye oldu. Kullandığım zaman arkadaşlarım da çok beğendi. 'Devamı gelecek mi?' diye sordular. Ben de ileride usta olduğumda yapabileceğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 600 Yıllık Taş Baskı ile Geri Dönüşüm - Son Dakika

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