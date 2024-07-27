62. Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceza, Mercan Dede ve Hayko Cepkin aynı sahnede

Kültür Sanat

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceza, Mercan Dede ve Hayko Cepkin aynı sahneyi paylaştı.

Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen konsere yoğun ilgi gösteren müzikseverler, konser öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Gecede sahne alan sanatçılar, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarı seslendirdi.

Konserde müzikseverler söylenen şarkılara eşlik ederek eğlendi.

Gecenin sonunda müzikseverleri selamlayan Ceza, Mercan Dede ve Hayko Cepkin uzun süre alkışlandı.