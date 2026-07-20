Uluslararası Bursa Festivali Murat Karahan konseriyle başlayacak - Son Dakika
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Uluslararası Bursa Festivali Murat Karahan konseriyle başlayacak

20.07.2026 11:30
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64. Uluslararası Bursa Festivali, 21 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Murat Karahan, Özcan Deniz, Emre Altuğ gibi sanatçılar konser verecek, tiyatro gösterileri de yer alacak.

Uluslararası Bursa Festivali'nin 64'üncüsü, 21 Temmuz Salı günü dünyaca ünlü Türk Tenor Murat Karahan'ın Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve konuk soprano Teona Dvali ile vereceği konserle başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen festival, 21 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçı ve grupları Bursa'da ağırlayacak. Festival kapsamında 21 gün boyunca toplam 14 etkinlik düzenlenecek. Festival, 21 Temmuz'da Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Murat Karahan'ın, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve konuk soprano Teona Dvali ile vereceği konserle başlayacak. Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise 23 Temmuz'da Gölyazı'da gerçekleştirilecek. Uluabat Gölü üzerine kurulacak yüzer platformda düzenlenecek Bagjan Oktyabr'ın 'Ruh Terapisi' konseri, müziği doğayla buluşturan özel bir deneyim sunacak. Festival kapsamında Derya Bedavacı, Elif Sanchez ve Dilek Türkan, Poizi, Selçuk Balcı-Koliva, Emre Altuğ, Fatih Erkoç, Senfoni Orkestrası eşliğinde Fettah Can, Aslı Hünel, Mustafa Keser ve Özcan Deniz de Bursalı sanatseverlerle buluşacak. Konserlerin yanı sıra tiyatro gösterileri de festival programında yer alacak. Moliere'nin klasik eseri 'Cimri' tiyatro severlerle buluşurken, çocuklara yönelik hazırlanan 'Efsane Dinozorlar' adlı oyun da festival kapsamında sahnelenecek. Festival, 10 Ağustos'ta Özcan Deniz konseriyle sona erecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Bursa Festivali Murat Karahan konseriyle başlayacak - Son Dakika

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