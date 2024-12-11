64 Yıllık Terzi Gençlere Meslek Tavsiyesi Verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

64 Yıllık Terzi Gençlere Meslek Tavsiyesi Verdi

Kütahya'da terzilik yapan Zeki Alhan, mesleğinin önemini vurguladı ve gençlere tavsiyelerde bulundu.

11.12.2024 23:19
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Kütahya'da 64 yıldır terzilik yapan Zeki Alhan, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde 64 yıldır terzilik yapan 76 yaşındaki Zeki Alhan, mesleğine olan bağlılığını ve bu süreçte yaşadığı değişimleri anlattı. Çırak bulmakta zorlandığını dile getiren Alhan, "Meslek bitti gidiyor, herkes masa başı iş peşinde" diyerek gençlere meslek edinmenin önemini vurguladı.

Mesleğe çırak olarak başladığını ve yıllar içinde işini severek yaptığını belirten Zeki Alhan, "Mesleğimiz bir zamanlar çok revaçtaydı. Çıraklık yapmak isteyenler sıraya girerdi. Şimdi kimse bu işi öğrenmek istemiyor. Oysa meslek insanı aç bırakmaz, her zaman bir altın bileziktir" dedi.

Hazır giyimin yaygınlaşmasıyla birlikte terzilik mesleğinin önemini kaybettiğini ifade eden Alhan, "Eskiden sabahlara kadar çalışırdık. Hazır elbise yoktu. Gece gündüz emek verirdik. Şimdi ise takım elbise dikilmiyor, genelde paça daraltma, fermuar değiştirme gibi işler yapıyoruz. Yine de bu işten bereket gördük" diye konuştu.

"Meslek bitti gidiyor ama terzisiz de olmuyor"

Terzi Zeki Alhan, mesleğini devredecek bir çırak bulamadığını üzülerek dile getirdi. Alhan, "Kendi oğlum ve torunum bile bu işi yapmak istemiyor. Gençler masa başı iş istiyor, zahmete katlanmak istemiyor. Meslek bitti gidiyor ama terzisiz de olmuyor. Hazır giyimde bile hata çıkıyor, yine terziye gelmek zorunda kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

Gençlere meslek sahibi olmaları yönünde tavsiyede bulunan Zeki Alhan, "Meslek sahibi olmak hayat boyu geçerli bir şeydir. Masa başı iş her zaman bulunmaz ama bir mesleğiniz varsa her yerde iş bulabilirsiniz. Gençler ana baba parasını tüketmek yerine meslek öğrenmeli" dedi.

64 yıllık meslek hayatında birçok anı biriktirdiğini söyleyen Alhan, "Anlatacak çok şey var ama müşteriye her zaman yaranmak kolay olmuyor. Herkesi memnun edemezsiniz" diyerek sözlerini tamamladı.

4 çocuk babası Zeki Alhan, sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdürmeyi planladığını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 64 Yıllık Terzi Gençlere Meslek Tavsiyesi Verdi - Son Dakika

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