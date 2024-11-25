7. Şanlıurfa Kitap Fuarı Yoğun İlgiyi Çekti

Kültür Sanat

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "7. Şanlıurfa Kitap Fuarı" yaklaşık 500 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen ve 18 Kasım'da açılan fuar yoğun ilgi gördü.

Adeta kültür şöleninin yaşandığı fuarda ziyaretçiler, sevdikleri yazarları ve şairleri görmek ve kitaplarını imzalatmak için Şanlıurfa Fuar Merkezi yolunu tuttu.

Kitapseverler, fuar boyunca çok sayıda yayınevi ve yazarla bir araya gelerek söyleşi, imza günü ve çeşitli etkinliklere katıldı.

Fuarı toplam 493 bin 748 kişi ziyaret etti.???????