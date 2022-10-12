70 inşaat çivisi ile yapılan "Maraş burma bileziği" - Son Dakika
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70 inşaat çivisi ile yapılan "Maraş burma bileziği"

12.10.2022 11:00

70 inşaat çivisi ile yapılan "Maraş burma bileziği" 70 inşaat çivisi ile yapılan burma bileziğin fiyatı 40 bin liradan başlıyor 250 bin liraya kadar çıkıyor Kahramanmaraş'ta kuyumlar tarafından ilmek ilmek işlenen ve yapımında inşaat çivilerinin kalıp olarak kullanıldığı Maraş burma...

70 inşaat çivisi ile yapılan "Maraş burma bileziği"

70 inşaat çivisi ile yapılan burma bileziğin fiyatı 40 bin liradan başlıyor 250 bin liraya kadar çıkıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kuyumlar tarafından ilmek ilmek işlenen ve yapımında inşaat çivilerinin kalıp olarak kullanıldığı Maraş burma bileziği, geçmişten günümüze bozulmadan ustaların maharetli ellerinde şekilleniyor.

Takı tasarım ve altın sektöründe Türkiye'nin önemli şehirlerden biri olan Kahramanmaraş'ta bin 500'e yakın kuyum atölyesinde üretim yapılıyor. Altın ile yapılan ve 'Maraş burma bileziği' olarak adlandırılan takı, genellikle 22 ayar altından yapılıyor.

Tamamen elişine dayalı bir teknikle üretilen bileziğin en belirgin özelliklerinden birisi Kahramanmaraş'a özgü bir tasarım olması. Yapımında onlarca evreden geçen altın, eritilip şekil verildikten sonra hiçbir burma bileziğinde uygulanmayan teknikle hazırlanıyor. Bilezik yapımında şekil verilmesi için onlarca inşaat çivisi kullanılıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 'Maraş burma bileziği' mahreç işareti tescil belgesi ile 26.09.2012 tarihinde tescillenen ürün, dünyanın en büyük takı tasarım merkezi olarak bilinen kuyumcu kentteki ustaların maharetli ellerinde hazırlanıyor.

Gramına göre 40 bin liradan satılan takının fiyatı 250 bin liraya kadar çıkabiliyor

Kuyum ustası Mehmet Kahveci, "Bileziğin geçmişi, Hititlere dayandığı söyleniyor ve asırlardır günümüze kadar gelmiş durumda. Genellikle yaşlı kadınlar takar ve ölümlük dirimlik denilir. Önce eritme yapıyoruz ve çeşitli makinalardan geçirilip daha sonra çivi yardımıyla kalıplama örme ve kalıplama işlemini yapıyoruz. Kapak sistemi ve parlatma ile kalem sistemi sonrası satışa hazır hale geliyor. Kentteki bin 500 atölyeden bu işi yapan iki ya da üç atölye var. 40 bin liradan 250 bin liraya kadar satılabiliyor. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Avrupa'ya da gönderiyoruz. Bu bilezik antika bizde bunu yaşatıyoruz yaşlılar takıyor gençlerde takabilirler" dedi.

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 70 inşaat çivisi ile yapılan 'Maraş burma bileziği' - Son Dakika

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