700 yıllık Orhan Cami'ye turist akını - Son Dakika

700 yıllık Orhan Cami'ye turist akını

Osmanlı geleneğinin yaşatıldığı tarihi cami, turistler tarafından büyük bir ilgi görüyor

KOCAELİ - Kocaeli'de, 14. yüzyılda Şehzade Süleyman Paşa tarafından İzmit'in fethinden sonra inşa edilen Orhan Cami, asırlardır varlığını sürdürüyor. Yaklaşık 700 yıllık cami, turistler tarafından da sık sık ziyaret ediliyor ve ilgi çekiyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Orhan Mahallesi'nde bulunan cami, 14. yüzyılda Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa tarafından yaptırıldı. Geçirdiği yangın ve depremlerden sonra 2007 yılında geçici bir restorasyon çalışması yapılan cami, 2014 ve 2017 yılları arasında orijinal haline en yakın haline dönecek şekilde tekrardan restore edildi. Yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip camide, kılıçla hutbe okuma geleneği günümüzde de devam ediyor. Osmanlı geleneğinin yaşatıldığı cami, turistler tarafından da sıkça ziyaret ediliyor ve büyük ilgi görüyor.

"Kocaeli'nin en eski camisi"

Caminin tarihinden bahseden Orhan Cami Dernek Başkanı Kadri Uyar, "Camimiz, 1337 yılında Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa tarafından İzmit'in fethedilmesinden sonra 1341 yılında inşa edildi. 1341 yılında yapılan cami, 700 yıllık bir geçmişe sahip. 1800'lü yıllarda Abdülmecid, astım hastası olduktan sonra doktorların İzmit'i tavsiye etmesi sebebiyle İzmit'e geldi. Abdülmecid tarafından da camiye hünkar mahfili, kadınlar kısmı ve arka kısım eklettirildi. Camimiz farklı dönemlerde yangın, deprem gibi sebeplerden dolayı tadilat ve restorasyon çalışmaları gördü. 1999 depreminden sonra iki restorasyon çalışması yapıldı. Geçici bir restorasyondan sonra 2007 yılında ibadete açıldı ve 2014 yılından 2017 yılına kadar da büyük bir restorasyon çalışması yapılıp orijinaline en yakın haline getirildi. Camimizin içinde aynı anda 300 kişi ibadet edebilmektedir. Camimiz Kocaeli'nin en eski camisidir. Bayram namazı ve cuma hutbelerine kılıçla çıkılır ve hutbeler kılıç ile okunur" şeklinde konuştu.