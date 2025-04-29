75 Yaşındaki Marangozun Tarihi Koleksiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

75 Yaşındaki Marangozun Tarihi Koleksiyonu

Rizeli marangoz Mustafa Kopuz, 45 yıldır topladığı tarihi eşyaları atölyesinde sergiliyor.

29.04.2025 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de marangozluk mesleğini sürdüren 75 yaşındaki Mustafa Kopuz, yıllardır biriktirdiği tarihi eşyaları atölyesinde hazırladığı odada sergiliyor.

İl merkezine bağlı Veliköy'de yaşayan Kopuz, 1987'den bugüne marangozluğu sürdürüyor. İlerleyen yaşına rağmen mesleğine ara vermeyen Kopuz, evinin alt katındaki atölyesinde son yıllarda sadece arı kovanı üretimi yapıyor.

Geçmişe tanıklık eden eşyalara ilgisi bulunan Kopuz, yaklaşık 45 yıldır yöreye ait tarihi eşyaları topluyor. Mutfak gereçleri, gaz lambaları, dikiş makineleri, daktilo gibi yüzlerce ürünü bir araya getiren Kopuz, geçmişi gençlere aktarabilmek için antika eşya arayışına devam ediyor.

Kopuz, AA muhabirine, marangozluğun yanı sıra eski eşyalara ilgisinin uzun yıllardır devam ettiğini söyledi.

Eski eşyaları kimi zaman arayıp bulduğunu, kimi zaman da satın alarak koleksiyonuna kattığını anlatan Kopuz, bütün eşyaları atölyesindeki bir odada sergilediğini dile getirdi.

Kopuz, geçmişe ait eşyaların gelecek nesiller için örnek oluşturabileceğini belirterek, "Eskiden teknede ekmek yapılırdı, toprak ya da taştan oluşan pilekide pişirilirdi. Pileki burada var. Süt ve yemek kazanı, telefon, gelin lambası, semaver var. Babamın 1914'te Ruslardan aldığı dikiş makinesi var. Halen çalışıyor. Balta, kepçe, çarık, kayık feneri gibi eşyalar da bulunuyor." dedi.

Tarihi eşyaların yanı sıra para koleksiyonunun bulunduğunu ifade eden Kopuz, Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerine ait paraları bir araya getirdiğini anlattı.

"Burası tarih kokuyor"

Kopuz, tarihi eşyalarla dolu odanın kendisinden sonra çocukları tarafından korunacağını dile getirerek, "Bir hava alıyorum, bir nefes alıyorum. Burada çok rahatım yani. Burası tarih kokuyor." ifadesini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Kopuz, "Geçmişlerini unutmasınlar. Dedem çarıkla çalışırdı. Gençlikte çalışacaksın, ihtiyarlığında rahat edersin. Ben rahatım şükürler olsun. Maaşım var, emekli olmuşum ama yine durmuyorum, yine çalışıyorum. Mesleğin, bir el becerin olacak ki ekmek yiyeceksin." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Yaşam, rize, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 75 Yaşındaki Marangozun Tarihi Koleksiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

09:49
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
16:35
Emre Belözoğlu’ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
16:20
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında ’Müstehcenlik’ suçundan ev hapsi kararı
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı
15:49
Teklif gelirse bir saniye durmaz Osimhen’in oynamak istediği takımı duyurdular
Teklif gelirse bir saniye durmaz! Osimhen'in oynamak istediği takımı duyurdular
14:54
Tebliğciler gece kulübünde Sahneye çıkıp vaaz verdiler
Tebliğciler gece kulübünde! Sahneye çıkıp vaaz verdiler
14:49
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
14:42
DEM Partili Hatimoğulları’ndan bir ’’Bahçeli’’ gafı daha
DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir ''Bahçeli'' gafı daha
14:38
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 10:21:49. #7.12#
SON DAKİKA: 75 Yaşındaki Marangozun Tarihi Koleksiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.