Kültür Sanat

76 yıldır tulum çalan Remzi Bekar'a 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül alan Bekar: "Gittiğim her yerde tulumun tanınması için çaba harcadım"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 76 yıldır tulum çalan Remzi Bekar'a 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü verildi. Tulum üstadı Bekar, "10 yıl önce beni kasetlerimden tanıyan Trabzonlu bir iş adamı UNESCO'ya girmem için Kültür Bakanlığı'na yazı göndermiş. 27 Kasım tarihinde UNESCO'ya kabul edildiğimin haberi gelirken, Cumhurbaşkanı'ndan plaketimi alabileceğimi söylediler. Cumhurbaşkanımız bu kadar işlerinin arasında hem Rize'yi hem de tulumu unutmamış. Plaketimi de gururla aldım" dedi.

Tulum üstadı 87 yaşındaki Remzi Bekar, 1948 yılında tulum çalmaya başladı. 11 yaşından bu yana elinden tulumu düşürmeyen sanatçı, köyünde tulum çalarak düğünlere renk kattı. Askerlik yaşı geldiğinde Remzi Bekar'ın vatan borcu ise dönüm noktası oldu. 1964-1965 yılları arasında Bekar, Ankara Orduevi'ne alındı. Ankara Orduevi'nde garsonluk olarak görev yapan Bekar, Orduevi'ne gelen bir radyo sanatçısına tulum çalmak istediğini söyledi. Tulumu çaldıktan sonra radyocu tarafından Remzi Bekar keşfedildi.

Remzi Bekar tulumu dünyaya tanıtmayı amaçladı

Askerden sonra sanatçı, kariyer hayatına radyoda tulum çalarak devam etti. Televizyon kanallarında da tulum çalan Bekar, dünyanın her yerini dolaştı. Tulumu dünyaya tanıtmayı amaçlayan Remzi Bekar, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 27 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri" töreninde ödüllendirildi. Tulum sanatına olan uzun yıllara dayanan katkıları ve bu sanatı gelecek nesillere aktarma çabalarıyla takdir toplayan sanatçı, UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ünvanı aldı. Tulum üstadı Remzi Bekar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülünü aldı. Ödülünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden tulum çalmasını istedi. Sanatçı, törende Rize Hemşin töresinden kendi derlediği, "Bilettum Orağumi" eserini çaldı.

"Gittiğim yerlerde sazımın tanınması için çaba harcadım"

Tulum serüvenini anlatan tulum üstadı Remzi Bekar, "Tulum çalmaya 1948'de başladım. 1954 senelerinde yavaş yavaş horon oynatmaya başladım. Fakat esas Remzi Bekar oluşum 1964-1965 seneleridir. Askerliğimi yaparken radyo ile temasa geçtim. Radyoda çalmak için rica ettim. Radyo ile kendimi tanıtmaya başladım. Ardından televizyon kanallarına defalarca çıktım. Ondan sonra yurtdışı çalışmalarım oldu. Anadolu folk topluluğu ile çalışıp Artvin ekibi ile çalıyordum. Bu vesileyle Amerika ve Fransa hariç nerdeyse dünyanın her tarafını dolaştım. Gittiğim yerlerde sazımın tanınması için çaba harcadım. ve gittiğim yerlerde tulum varsa onları da incelemek istedim. Yörede tulum imalatı yapan kişiler nota bilmedikleri için kulaklarına güzel gelen sesleri kullanıyorlardı. Ben ve benim gibiler de senelerce bu şekilde yapılan tulumları çaldı. O zamanlarda Mehmet Özbek sazların akordunu tulumumun sesine göre yaptırdı. 'La' notasını kullanarak sazlarla beraber çaldığım bu yolda, arkamdan gelenler de aynısını yapmaya çalıştılar ve çalışıyorlar. Bu arada tulum imalatı yapanlar da nota üzerinde çalışmaya ve kendilerini yetiştirmeye başladı" diye konuştu.

"Plaketimi gururla aldım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülünü alırken duygularını anlatan Bekar, "Bundan 10 yıl önce beni kasetlerimden tanıyan ama benim hiç tanımadığım Trabzonlu bir iş adamı UNESCO'ya girmem için benden habersiz Kültür Bakanlığı'na yazı yollamış. Sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan çağırıldım. Hakkımda UNESCO'ya girmem için bir istek olduğu fakat benim onayımın alınması gerektiğini söylediler ve Ankara'ya çağırdılar. Ben de hiçbir karşılık beklemeden istekli bir şekilde, kitaplarım ve araştırmalarım ile Ankara'ya gittim. Kültür Bakanlığı bana Mahalli Sanatçı kartı verdi ve UNESCO için beni sıraya aldı. 27 Kasım 2024 tarihinde Ankara'dan UNESCO'ya kabul edildiğimin haberi geldi. Her şeyin hazır olduğunu ve Ankara'ya gidip Cumhurbaşkanı'ndan plaketimi alabileceğimi söylediler. Canı gönülden koşa koşa Ankara'ya gittim. Siyaseti bir kenarına bırakalım Sayın Cumhurbaşkanımız da Rizeli, yani benim hemşerim oluğu için içimde bir sevgisi var. Bu işler Cumhurbaşkanı'nın onayı ile yapılıyor. Cumhurbaşkanımız bu kadar işlerinin arasında hem Rize'yi hem de tulumu unutmamış. Onun karşısına eğilerek gitmek lazım, biz de öyle gittik. Cumhurbaşkanımız bizi şefkatle karşıladı ve tulum çalmamı istedi. Ben de tulum çaldım. Plaketimi gururla aldım. Cumhurbaşkanımıza saygılarımı sunup geri döndüm" dedi.