80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisinden fragman yayınlandı - Son Dakika

80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisinden fragman yayınlandı

Son Güncelleme: 23.08.2023 10:45

Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı Dilek Taşı dizisinin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Bademci ve Subaşı'nın uyumu izleyicilerden tam not aldı.

1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alan ve başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ile Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı dizisinden merakla beklenen ilk fragman yayınlandı.

BAŞROL OYUNCULARININ UYUMU ÇOK BEĞENİLDİ

Senaryosunu Can Sinan'ın kaleme aldığı, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Yeni sezonun en iddialı dizileri arasında gösterilen dizinin senaryosunu Can Sinan kaleme alıyor. Dizinin fragmanı kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından Bademci ve Subaşı'nın uyumu izleyicilerden tam not aldı.

Dizinin kadrosunda aynı zamanda Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizinin tam tarihi ise henüz netleşmedi.

80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisinden beklenen ilk fragman yayınlandı
80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisinden beklenen ilk fragman yayınlandı
80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisinden beklenen ilk fragman yayınlandı
80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisinden beklenen ilk fragman yayınlandı
80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisinden beklenen ilk fragman yayınlandı
80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisinden beklenen ilk fragman yayınlandı
80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisinden beklenen ilk fragman yayınlandı
80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisinden beklenen ilk fragman yayınlandı
80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisinden beklenen ilk fragman yayınlandı
80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisinden beklenen ilk fragman yayınlandı

Salih Bademci, Hazal Subaşı, Kanal D, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisinden fragman yayınlandı - Son Dakika


Son Dakika
10:45 80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisinden fragman yayınlandı
10:41 Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki yangının ilerlemesi durduruldu
10:25 Enflasyon Milyoner'i de vurdu! Büyük ödülün revize edildiği söylentisi var
10:19 Galatasaray, yeni transfer Tete'nin lisansını çıkardı! Molde maçında sahada olabilecek
10:19 Engeli Erdoğan'ı arayarak aştı! Akşener'den Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e yeni görev
09:55 Başakşehir, Ghezzal'ı kadrosuna katmak için harekete geçti
09:46 Şeyma Subaşı, sosyal medya yöneticisi arıyor
09:42 Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin görevden alındı
09:34 Koronanın yeni varyantı Eris vakaları patlattı! ABD'den art arda maske kararları geldi
09:22 Al Nassr'dan Süper Lig devlerine bomba Talisca göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2023 11:05:28. #1.13#
SON DAKİKA: 80'li yılları anlatan Dilek Taşı dizisinden fragman yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement