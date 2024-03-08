800 yıllık tarihi cami zamana direniyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

800 yıllık tarihi cami zamana direniyor

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Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan İlhanlılar döneminde inşa edildiği belirtilen 800 yıllık tarihi Cafer Paşa cami zamana direniyor. Arapgir ilçesi, tarihi ve kültürel yapılarıyla dikkat çekiyor.

08.03.2024 10:17  Güncelleme: 10:39
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800 yıllık tarihi cami zamana direniyor

MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan İlhanlılar döneminde inşa edildiği belirtilen 800 yıllık tarihi Cafer Paşa cami zamana direniyor.

Malatya genelinde tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran kentin tek Cittaslow (Yavaş Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Arapgir tarihi ve kültürel yapılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yüzlerce tescilli kültürel yapının bulunduğu ilçeye bağlı Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan İlhanlılar döneminde inşa edildiği belirtilen 800 yıllık tarihi Cafer Paşa cami ise zamana direniyor.

"İbadete açık olan cami tam bir kimlik değeridir"

Kitabesi yerinden söküldüğü belirlenen tarihi caminin 800 yılı geride bıraktığını kaydeden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, " Eskişehir vadisinde kadastro harici taşlık olarak bırakılan bir çok eser vardı. Roma'dan sonra kurulan İlhanlılar döneminde Büyük Said bölgeye yerleşerek bir zaviye kuruyor. Dönem içerisinde Cafer Paşa camisi yapılıyor. Cami 800 yılı geride bıraktı. Dönemin Osmanlı sadrazamlarından Cafer Paşa ailenin torunu olarak arazi kaynaklı kaymaların olduğu cami de restorasyon çalışmaları yaptırıyor ve bir minare ilave ettiriyor. Burası aslında ilk olarak zaviye şeklinde inşa ediliyor. Büyük bir titizlikle Cafer Paşa camisini restore etmiştir. Arazi deki kaymadan kaynaklanan bir takım sıkıntılar var. Bunlarda ikmal inşaatı projesiyle kaynak bekliyor, inşallah kaynak sağlanırsa fore kazık sistemi le kaymalarda durdurulacak cami zaten ibadete açık. Ben buradayım diyen cami tam bir kimlik değeri" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 800 yıllık tarihi cami zamana direniyor - Son Dakika

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