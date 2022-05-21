81 ilden 81 genç Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

81 ilden 81 genç Anıtkabir'i ziyaret etti

21.05.2022 13:09

81 ilden 81 genç Anıtkabir'i ziyaret etti 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfı'nın organizesinde gerçekleştirilen proje ile 81 ilden 81 genç Anıtkabir'i ziyaret etti.

81 ilden 81 genç Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfı'nın organizesinde gerçekleştirilen proje ile 81 ilden 81 genç Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kuruluşundan bu yana henüz kısa bir süre olmasına rağmen, ülke çapında pek çok ses getiren projeye imza atan Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde daha önce hiç Anıtkabir'i gezmemiş olan her şehirden bir lise öğrencisini Ankara'ya getirterek Atatürk'le buluşturdu.

Proje öncesinde öğrencilerin tespit edilme aşamasında aileler ile kurulan sıkı diyalog, disiplin ve itina ile hazırlanan programda 22 kişilik bir ekiple gençlerin karşılanarak otele yerleştirildi. Program başta Anıtkabir olmak üzere tarih ve kültür gezisiyle devam etti.

Anıtkabir'deki resmi tören sonrasında tarihi bir plato özelliği taşıyan 1. ve 2. Meclis ziyaret edilirken daha sonra gençler Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ev sahipliğinde Estergon Kalesi'nde ağırlandı.

Gezi sonrası City Hotelde akşam yapılan organizasyon Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın, İÇASİFED Başkanı Ahmet Kurt, ASiAD Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu gibi isimlerin gençlere rol model olacak konuşmaları ile sürdü. Projenin en önemli kısımlarından olan öğrencilerin 81 ilden getirdikleri topraklarının birleştirilerek harmanlanması seramonisi, Yenimahalle Belediyesi Fethi Yaşar'ın ilk toprağı öğrencilerle birlikte cam fanusa, boşaltmasıyla başladı. Diğer başkanlar ve vakıf üyelerinin de katılımıyla. 81 ilin toprakları birleştirildi. Geleneksel hale getirilecek olan bu uygulamanın bundan sonraki yıllarda da devam etmesi, her yıl illerden getirilen topraklara dikilen bitkilerin bir gün Anıtkabir topraklarında boy vereceği ve Cumhuriyetimizin köklenip gelişmesini sembolize etmesi planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine yol gösterici olarak emanet ettiği Nutuk adlı eseri, 81 ilimizden gelen öğrencilerin adlarına kendisi tarafından özel imzalı olarak hediye edildi. Toprak karma etkinliği sonrası müzik ziyafetiyle taçlanan gece, gençlerin hoşça vakit geçirdiği ve eğlendiği bir aktivite odu.

Ertesi gün onlardan ayrılacak olmanın hüznüyle organizasyon sona erdi. Kısa zamanda birbirlerine bağlanan gençler, en kısa zamanda başka bir organizasyona dahil olabilmenin umuduyla yaşadıkları illere geri döndü.

Öğrenciler, organizasyon nedeniyle vakfın kurucu başkanı olan, 20 yıllık bir birikime ve sivil toplumculuk hatırasına sahip. girişimci, iş insanı, mimar, turizmci ve pek çok STK'nın da kurucusu ve yönetim kurulu üyesi olan Emel Uslu Atik ile vakıf yöneticilerine teşekkür etti.

81 ilden 81 genç Anıtkabir'i ziyaret etti
81 ilden 81 genç Anıtkabir'i ziyaret etti
81 ilden 81 genç Anıtkabir'i ziyaret etti
81 ilden 81 genç Anıtkabir'i ziyaret etti

YORUMLAR
500
Emre Kaya, konserden konsere koşuyor Emre Kaya, konserden konsere koşuyor Kartal'daki 19 Mayıs Kutlamalarında Sertab Erener Rüzgarı Kartal'daki 19 Mayıs Kutlamalarında Sertab Erener Rüzgarı
Kaynak: İHA

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Anıtkabir, gençlik, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 81 ilden 81 genç Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
13:18 Öğrencisine tokat atan antrenör konuştu: Rakip takımı çalıştıran baldızım kumpas kurdu
13:11 Kız arkadaşını döven adama engel olmayan esnaf, yardım ettiğine edeceğine bin pişman oldu
12:57 İngiltere Premier Lig'in şampiyonu yarın belli oluyor
12:44 Bu nasıl psikolog? Esra Ezmeci, her gün itiraf adı altında sosyal medyadan bir sürü rezillik paylaşıyor
11:51 Finlandiya'dan karşı hamle: Kesilen Rus gazı yerine yüzer LNG terminali kiraladı
12:32 Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı
12:31 202 Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'den Acun Ilıcalı pozu: Hayatınızda o varsa her an, her şey olabilir
12:06 Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı
12:04 Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı
12:02 Annesini öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuk: "İlişkim sizi ilgilendirmez" deyince anneme ateş ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 13:27:39. #1.13#
SON DAKİKA: 81 ilden 81 genç Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement