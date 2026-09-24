82 yaşında Manisa’nın hafızasını şekillendiriyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Tarihi Kurşunlu Han'da çalışmalarını sürdüren 82 yaşındaki heykeltıraş Cengiz Sevener, çocukluk yıllarında kille başlayan sanat yolculuğunda Manisa'ya çok sayıda eser kazandırdı. Öğretmenlik ve yöneticilik yapan Sevener, kentteki birçok heykelin de mimarı oldu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Tarihi Kurşunlu Han, farklı sanat dallarında çalışmalarını sürdüren sanatçılara ev sahipliği yaparken, 82 yaşındaki heykeltıraş Cengiz Sevener de burada sanat hayatını sürdürüyor. Çocukluk yıllarında kille tanışan Sevener, yıllar içerisinde Manisa'nın simge eserleri arasında yer alan çok sayıda heykel ve rölyefe imza attı.

Aslen Kırklarelili olan Cengiz Sevener, 1944 yılında memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının görevi nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarında Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan Sevener; İstanbul, Çanakkale, Hatay'ın Dörtyol ilçesi, Manisa'nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinde bulundu. Lise eğitimini Salihli Lisesi'nde tamamlayan Sevener, yıllar sonra mezun olduğu okula bu kez sanat tarihi öğretmeni olarak döndü.

1974 yılında Salihli Lisesi'nde sanat tarihi öğretmeni olarak göreve başlayan Sevener, eşi Meral Sevener'in de sanat tarihi öğretmeni olduğunu belirtti. 1994 yılında Manisa Lisesi'nden emekli olan Sevener, daha sonra kentte iki farklı dershanede müdürlük yaptı.

Heykel sanatına ilgisinin ise çok daha küçük yaşlarda başladığını anlatan Sevener, çocukluk yıllarının geçtiği Turgutlu'nun bu süreçte önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Kille oynarken heykeltıraşlığa ilk adımını attı

Turgutlu'nun kiremit ve tuğla üretimindeki yeri nedeniyle çocukluğunda kile kolaylıkla ulaşabildiğini anlatan Sevener, 7 yaşından itibaren kille şekiller yaptığını ifade etti.

Sevener, çocukluğunda kediler ve köpekler yaptığını belirterek, kille başlayan bu uğraşın yıllar içerisinde heykel sanatına dönüştüğünü söyledi.

Sevener'in eserlerinde yaşamından izler de bulunuyor. 1953 yılında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Sevener, o dönemde elektrik bulunmadığı için sokakların fenerlerle aydınlatıldığını ve ağabeyiyle birlikte fener ışığında ders çalıştıklarını anlattı.

Yıllar sonra Manisa'daki Gençlik Parkı için kendisinden heykel istenmesi üzerine çocukluk anısını hatırlayan Sevener, elektrik ışığı altında kitap okuyan bir delikanlı heykeli yaptı. Eserin, çocukları okumaya teşvik etmesi amacıyla tasarlandığı belirtildi.

Sevener'in heykel sanatına daha yoğun şekilde yönelmesinde Manisa'nın eski belediye başkanlarından Adil Aygül'ün talebi de etkili oldu. Moris Şinasi Kavşağı'ndaki büyük anıtın yapımı için görevlendirilen Sevener, bu çalışmayı hayata geçirmek amacıyla dershane müdürlüğünden ayrıldı.

Bu dönemin ardından Gördes'te Şehit Makbule Hanım Anıtı'nı yapan Sevener, Salihli'deki "Atatürk ve Çocuklar" heykelinin yanı sıra Manisa'nın farklı noktalarına çok sayıda eser kazandırdı.

Heykelleri kentin hafızasının parçası oldu

Sevener'in eserleri zaman içerisinde Manisa'nın kent kimliğinin de parçalarından biri haline geldi. Lale Meydanı'ndaki lale heykelleri, Sultan Camii önündeki Merkez Efendi Heykeli, Şehzadeler Anıtı, Manisa Tarzanı Heykeli ve Sekiz Havuz'daki tarih temalı rölyefler bunlardan bazılarını oluşturuyor.

Sevener'in bilinen eserleri arasında 1992 yılında Gördes'te yapılan Şehit Makbule Hanım Anıtı, 1996'da Sultan Camii önüne yapılan Merkez Efendi Heykeli, 1998'de Manisa ile ilişkili beş Osmanlı padişahını betimleyen Şehzadeler Anıtı, 1999'da Lale Meydanı'ndaki lale heykelleri, 2000 yılında Fatih Parkı'nda yapılan Manisa Tarzanı Heykeli ve 2002 yılında Sekiz Havuz'unda gerçekleştirilen Manisa tarihini anlatan kabartmalar yer alıyor.

Sevener ayrıca Horozköy Horoz Heykeli, Saruhan Bey Heykeli, çeşitli Yunus Emre büstleri, mermer figürler ve alçı rölyefler de yaptı.

82 yaşında sanat çalışmalarını sürdüren Sevener, eserlerinin Manisa'nın günlük yaşamında ve kent hafızasında yer edinmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.