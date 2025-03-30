832 Yıllık Ulu Cami'de Bayram Namazı - Son Dakika
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Kültür Sanat

832 Yıllık Ulu Cami'de Bayram Namazı

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Sivas Ulu Cami'de Ramazan Bayramı namazı kılındı, vatandaşlar dualarla bayramlaştı.

30.03.2025 09:00
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832 yıllık camide bayram namazı kılındı

SİVAS - Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan tarihi Sivas Ulu Cami'de, Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Selçuklu döneminde inşa edilen eğik minaresi ile bilinen 832 yıllık Sivas Ulu Cami'nde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde caminin yolunu tuttu. Tarihi camide ibadetlerini yerine getirmek isteyen birçok vatandaş camiye gelerek safa girdi. Kılınan namazın ardından dualar edilerek tekbir getirildi. Namaz sonrası camiden çıkan vatandaşlar ise tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak hayırlara vesile olmasını temenni ettiler. Sivas il protokolü de Ulu Cami'de bayram namazı kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

"Çok önemli bir cami"

Bayram namazına tarihi Ulu Camisi'ne gelen Faruk Saydam, bu camide namaz kılmanın tarif edilemeyecek bir duygu olduğun belirterek, "Şu anda tarihi Ulu Camisi'nde bulunuyoruz. Burası kültürel anlamda çok önemli bir camidir ve 832 yıllık bir geçmişi vardır. Rabbim herkese bu tarihi camide namaz kılmaya nasip etsin. Burada namaz kılmanın hissi tarif edilemez şekilde. Bu camide namaz kıldığım için çok mutluyum" dedi.

"Beni çok mutlu etti"

Namaza gelen Tacettin Gümüşsay ise tarihi camide namaz kılmanı güzel bir duygu olduğunu söyleyerek, "Sivas'ın en büyük ve en tarihi camisinde bulunuyoruz. Bu tarihi camide bayram namazı kılmak beni çok mutlu etti. Bu camide namaz kılmak çok güzel bir duygu. Buraya gelerek caminin yatan önemli alimleri de ziyaret ediyoruz. Bu duyguları tatmak çok güzel hissettiriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 832 Yıllık Ulu Cami'de Bayram Namazı - Son Dakika

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