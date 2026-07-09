9. Efes Opera ve Bale Festivali Tosca ile Sona Erdi - Son Dakika
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9. Efes Opera ve Bale Festivali Tosca ile Sona Erdi

9. Efes Opera ve Bale Festivali Tosca ile Sona Erdi
09.07.2026 09:44
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İzmir'de düzenlenen festival, 13 gün süren etkinliklerin ardından Tosca ile kapandı.

İzmir'de düzenlenen 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Giacomo Puccini'nin operası Tosca ile perdelerini kapadı.

İzmir Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen, 13 gün süren festival boyunca Efes Antik Tiyatro ile Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde 1 opera, 2 bale, 1 sahne kantatı ve 1 çocuk oyunundan oluşan 5 eser, 8 temsille sanatseverle buluştu.

Final gecesinde İzmir Devlet Opera ve Balesinin sahnelediği Tosca, orkestra şefi Roberto Gianola yönetiminde ve Yiğit Günsoy'un rejisiyle sahnelendi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün yaz sezonu boyunca sürdürdüğü festival programının Efes'in ardından güney sahillerinde devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 9. Efes Opera ve Bale Festivali Tosca ile Sona Erdi - Son Dakika

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