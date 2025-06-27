96 Yaşındaki Alevi Dede\'den Birlik Mesajı

Erzincan'da yaşayan 96 yaşındaki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu, "Birbirimizle kucaklaşmamız, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz, ikilikleri, kötülükleri aradan kaldırmamız, gerçeğe doğru ilerlememiz lazım. İç ve dış düşmanlarımıza karşı fırsat vermeden ülkemize sahip çıkmalıyız." dedi.

Ahmet Uğurlu, muharrem ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

İslam aleminin muharrem ayını tebrik eden Uğurlu, şunları kaydetti:

"İslam barıştır, sevgidir, Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olan bir insan şerden arınmalıdır. Bu ayda bütün Müslümanlar, bütün İslam alemi birleşmeli, birbirine saygı göstermeli. Birbirimizle kucaklaşmamız, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz, ikilikleri, kötülükleri aradan kaldırmamız, gerçeğe doğru ilerlememiz lazım. İç ve dış düşmanlarımıza karşı fırsat vermeden ülkemize sahip çıkmalıyız."