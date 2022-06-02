'Açık Hava Sinema Geceleri' "Turist Ömer Uzay Yolunda" filmi ile başladı - Son Dakika
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'Açık Hava Sinema Geceleri' "Turist Ömer Uzay Yolunda" filmi ile başladı

02.06.2022 03:01

'Açık Hava Sinema Geceleri' "Turist Ömer Uzay Yolunda" filmi ile başladı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali dolayısıyla ödüllü belgesel ve sinema film gösterimleri başladı.

'Açık Hava Sinema Geceleri' "Turist Ömer Uzay Yolunda" filmi ile başladı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali dolayısıyla ödüllü belgesel ve sinema film gösterimleri başladı.

Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Geceleri, "Tahtacı Fatma" belgeseli ile 1973 yapımlı "Turist Ömer Uzay Yolunda" sinema filmi ile başladı. Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte minderlerini getiren vatandaşlar, sinevizyonun karşısındaki yerini aldı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan vatandaşlara ücretsiz patlamış mısır ikramı da yapıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Açık Hava Sinema Geceleri etkinliğinin geleneksel hale geldiğini belirtti.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali öncesinde halkı filmlerle buluşturduklarını ifade eden Köse, "Her akşam bir belgesel film, bir de Türk Sinemasının klasikleşmiş ve beğeni kazanmış filmlerini seçtik" dedi.

Köse, geçtiğimiz yıllarda festivalin Eylül ayında yapıldığını, havaların soğuması ve tatilcilerin dönmemesinden kaynaklı olarak Haziran ayında yapmaya karar verdiklerini aktardı.

'Açık Hava Sinema Geceleri' Turist Ömer Uzay Yolunda filmi ile başladı
'Açık Hava Sinema Geceleri' Turist Ömer Uzay Yolunda filmi ile başladı
'Açık Hava Sinema Geceleri' Turist Ömer Uzay Yolunda filmi ile başladı
'Açık Hava Sinema Geceleri' Turist Ömer Uzay Yolunda filmi ile başladı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 'Açık Hava Sinema Geceleri' 'Turist Ömer Uzay Yolunda' filmi ile başladı - Son Dakika


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