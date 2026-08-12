Açık Hava Sineması AKM\'de Başlıyor

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 14 Ağustos- 13 Eylül tarihleri arasında açık hava sahnesinde 16 film gösterimi gerçekleştirilecek.

AKM'nin açık hava sahnesinde 14 Ağustos- 13 Eylül tarihleri arasında 16 film izleyiciyle buluşacak. Film gösterimleri 14 Ağustos Cuma günü 'Odyssey' ile başlayacak. Daha sonra 15 Ağustos'ta 'Aşıklar Şehri' (La La Land), 16 Ağustos'ta 'Yukarı Bak' (Up), 21 Ağustos'ta 'Alice Harikalar Diyarında', 22 Ağustos'ta 'Yıldızlararası' (Interstellar), 23 Ağustos'ta 'Ratatouille', 28 Ağustos'ta 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası', 29 Ağustos'ta 'Coco', 30 Ağustos'ta 'Kara Şövalye' (The Dark Knight), 4 Eylül'de 'Muhteşem Gatsby', 5 Eylül'de 'Başlangıç' (Inception), 6 Eylül'de 'Ters Yüz' (Inside Out), 11 Eylül'de 'Umudunu Kaybetme' (The Pursuit of Happyness), 12 Eylül'de 'Kelebeğin Rüyası' seyirciyle buluşacak. Film gösterimi, 13 Eylül'de 'Kayıp Balık Nemo' ile son bulacak. Saat 20.00'de başlayacak filmler için biletler ve detaylı bilgiye "https://akmistanbul.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.

(LAR)