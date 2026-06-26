Ada Modern\'de fotoğraf sanatı farklı yönleriyle mercek altına alındı

Ada Modern Sanat Galerisi, 'Fotoğraf Sanatı Üzerine İki Söyleşi' isimli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Oktay Çolak ve Prof. Dr. Osman Ürper'in konuşmacı olarak katıldığı programda, fotoğraf sanatı farklı yönleriyle mercek altına alındı.

Kuşadası'nı sanatın usta isimleriyle buluşturan Ada Modern Sanat Galerisi, düzenlediği söyleşilerle de kent sakinlerinin kültürel yaşamına önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Ada Modern Sanat Galerisi 'Fotoğraf Sanatı Üzerine İki Söyleşi' isimli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ( KUFSAD) işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Moderatörlüğünü KUSAV Başkanı Levent Köylü'nün yaptığı söyleşide fotoğrafın bireysel gelişim üzerindeki etkileri ile tedavi edici yönü ele alındı. Yaklaşık 2 saat süren programda, Prof. Dr. Oktay Çolak, 'Fotoğrafın İyileştirici Gücü: Sanat Terapisi ve Fototerapi", Prof. Dr. Osman Ürper ise "Görmenin Ötesine Geçmek" başlıkları altında sunumlar yaptı.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Osman Ürper, "Bir fotoğrafın fikre, çekim aşamasına, çekim sonrası işlenmesine ve sergilenme biçimine bağlıdır. Burada fotoğrafın etkili olabilmesi için izleyiciyi etkilemesi de çok önemlidir" dedi.

Fotoğrafın insanlar üzerindeki tedavi edici yönünü anlatan Prof. Dr. Oktay Çolak ise "Fotoğraflar bireyin kendini tanımasında ve içindeki duyguları açığa çıkarmasında çok önemli bir işlev görüyor. Kimi zaman duygularını yazıyla anlatamayan insanlar, bir fotoğrafa baktığında kendini görüyor. Sanat zaten antik dönemden beri hastaları tedavi etmekte kullanılıyor" diye konuştu.

Akademisyenler, fotoğraf sanatçıları ve sanatseverleri aynı çatı altında buluşturmayı hedefleyen etkinliğin ikincisi 26 Haziran Cuma günü saat 18.00'de yine Ada Modern Sanat Galerisi'nde düzenlenecek. "Yemen'e Dört Bakış: Gezi Fotoğrafçılığında Farklı Disiplinler" ismiyle gerçekleştirilecek olan etkinlikte, Yemen'i farklı bakış açılarıyla belgeleyen fotoğrafçılar, deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Programda, Prof. Dr. Oktay Çolak, Prof. Dr. Osman Ürper, Bekir Ormancı ve Bayram Yılmaz da konuşmacı olarak yer alacak. - AYDIN