Adana Altın Koza Film Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kültür Sanat

Adana'da bu yıl 31'inci kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen ödüller, bu yıl yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz'a, oyuncu Güler Ökten'e, oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper'e verilecek.

Ödüller, 23 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerine sunulacak.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek.