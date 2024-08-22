Adana Altın Koza Film Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Adana Altın Koza Film Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülleri Sahiplerini Buldu

Adana'da düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. Bu yıl yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz, oyuncu Güler Ökten ve tiyatro yönetmeni Mazlum Kiper ödüle layık görüldü. Ödüller, 23 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

22.08.2024 11:20
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Adana'da bu yıl 31'inci kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki "Orhan Kemal Emek Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen ödüller, bu yıl yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz'a, oyuncu Güler Ökten'e, oyuncu, tiyatro yönetmeni ve seslendirme sanatçısı Mazlum Kiper'e verilecek.

Ödüller, 23 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahiplerine sunulacak.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Adana Altın Koza Film Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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