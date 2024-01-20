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Adana'da açılan Çukurova 16. Kitap Fuarı devam ediyor - Son Dakika
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Adana'da açılan Çukurova 16. Kitap Fuarı devam ediyor

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ile düzenlenen ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği fuar, 13 Ocak'tan bu yana kitapseverleri ağırlıyor. Fuarda yer alan yayınevleri ve yazarlar, kitapseverlerle buluşuyor.

Adana\'da açılan Çukurova 16. Kitap Fuarı devam ediyor
20.01.2024 - 12:32,  Güncelleme: 12:57
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Adana'da açılan Çukurova 16. Kitap Fuarı devam ediyor.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ile düzenlenen ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği fuar, 13 Ocak'tan bu yana kitapseverleri ağırlıyor.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yarın sona erecek fuar, kitapseverlerle yayınevleri ve yazarları buluşturuyor.

Fuarda yer alan bir yayınevinin sorumlularından Bilal Akgül, 6 yıldır katıldıkları fuarda, bu yıl ilginin fazla olduğunu söyledi. Akgül, "Bu seneki fuar, diğer yıllara göre daha canlı geçiyor. Adana'da kitaba yönelik devamlı yükselen bir ivme vardı. Bu sene biraz daha belirginleşti." diye konuştu.

Fuara katılan yayınevi sorumlusu Okan Kılıç da özellikle genç okurların fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Fuara katılım bu yıl oldukça iyi. Tarih kitaplarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Genel itibarıyla bu sene çok verimli geçiyor. Fuarda her alana özgü kitaplar mevcut. Gelen kişiler her türlü kitabı bulabiliyorlar." dedi.

Fuarda yer alan bir başka yayınevinden Kemal Kurtuldu, okurların ilgisinden memnun olduklarını dile getirerek, "Gelenler çok memnun ayrılıyor. Adana'nın çok iyi bir okur kitlesi var. Bizim için de çok keyifli geçiyor. Keşke yılda bir değil de daha fazla düzenlense." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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