Adana'da fotoğrafçılık kursiyerleri sergi açtı - Son Dakika
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Adana'da fotoğrafçılık kursiyerleri sergi açtı

21.06.2022 14:54
Adana'da fotoğrafçılık kursiyerleri sergi açtı

Adana'da, Seyhan Halk Eğitim Merkezi'nde "fotoğrafçılık" eğitimi alan kursiyerler sergi açtı.

Adana'da, Seyhan Halk Eğitim Merkezi'nde "fotoğrafçılık" eğitimi alan kursiyerler sergi açtı.

Seyhan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Fotoğrafçılık Kursu'nda, eğitmen Mesut Demirci'den 8 ay kurs alan kursiyerler, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu Taş Bina Fuaye Salonu'nda sergi açtı.

Açılış, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ali Kahya Demirhan ve Mustafa Necati Kameroğlu, Seyhan Halk Eğitim Müdürü Cavidan Gülnar Çeliğ, Seyhan Çep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Saffet Alptekin, Seyhan Osman Gazi Ortaokulu Müdürü Ali Akarsu ve eğitmen Demirci tarafından yapıldı.

Canay Kara, Cemal Temel, Deniz Kağıt, Eylül Akar, Fırat Özerpalet, Galip Şahin, Göksun Gökçeli, Gülcan Kılınç Şahin, Lütfiye Bayhan, Mehtap Yılmaz, Mesut Aslan, Nurcihan Büyükyiğit, Özgül Sanal, Tülin Çelik ve Yasemin Önal'ın objektiflerine yansıyan 45 fotoğraf yer aldığı sergiye, sanatseverler ilgi gösterdi.

Demirci, açılışta yaptığı açıklamada, eğitim sürecinde, ışığı, renkleri ve fotoğraf tekniklerini öğrenmek amacıyla keyifli bir yolculuğa çıktıklarını belirtti.

Teorik eğitimler dışında saha eğitimlerinde de güzel mekanlar gezdiklerini belirten Demirci, "Üretebilmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadık. Mutluluğumuzu bu sergi ile de paylaşmak istedik." ifadelerini kullandı. ???????

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Kaynak: AA

Mesut Demirci, Seyhan, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Adana'da fotoğrafçılık kursiyerleri sergi açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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